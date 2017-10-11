寶島夢想家球員名單出爐！ 總教練許皓程要拚4強並搶冠

寶島夢想家成軍記者會，總教練許皓程帶領16位年輕好手、外援拚未來。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕預計投入逾3000萬台幣的ABL（東南亞國協籃球聯賽）新軍寶島夢想家隊經半年籌備後，日前確定以彰化縣作為大本營，今日更盛大舉辦成軍記者會，公佈球隊球衣、隊徽與主視覺設計，並確定由許皓程擔任總教練，搭配多達16位球員，許總期盼首季能勇闖4強，並挑戰冠軍金盃。

夢想家董事長張承中起初幫原屬ABL的高雄聖徒隊處理法律事務，發現ABL聯盟體制健全，又有特有的主、客場制度，興起建構球隊的想法。除了張承中，另4位股東為副董事長許東棋、總經理張憲銘、領隊陳建州和副領隊韓駿鎧，5人有不同的專業背景，將共同編織一個全新籃球夢，打造真正的職業籃球隊。

陳昱翰（記者林岳甫攝）

夢想家陣容以主帥許皓程為首，搭配蔡耀勛（原名：柳昇耀）和賴柏霖的教練團，16位球員有控球後衛李秉鴻、楊天佑、駱俊銓；得分後衛陳昱翰、「名堂哥」吳松蔚、正皓玄（原名：鄭皓璿）；小前鋒「龍之子」鄭騏寬、柴瑋、潘祥偉；大前鋒李家慶與台英混血貝查理（Charles Barratt）、「大胖」徐浩鈞及本土中鋒蔡政憲，加上亞洲外援佛雷斯特（James Forrester），外援摩勒（Arron Mollet）、奧斯丁（Waverley Austin）。

從7月松山盃後，寶島夢想家經營團隊即正式邀請許皓程前來執掌兵符，而他經過1個月深思熟慮後，才決定迎來此次的全新挑戰，他首要目標就是率隊邁向贏球之路，並嘗試挑戰冠軍。

董事長張承中（中），副董事長許東棋（左二）、總經理張憲銘（右二）、領隊陳建州（右一）和副領隊韓駿鎧（左一），5人有不同的專業背景，將共同編織一個全新籃球夢，打造真正的職業籃球隊。（記者林岳甫攝）

寶島夢想家總教練許皓程（記者林岳甫攝）