竹市運動大金庫！拳擊運動將增聘專任拳擊教練

新竹市將增聘1名專業拳擊教練，發展拳擊運動。其中去年里約奧運選手陳念琴（右）和金牌教練柯文明（左）都認為教練對選手的訓練與帶領很重要。（記者洪美秀攝）

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市今年在全國中等學校運動會獲12金9銀8銅佳績，其中拳擊項目就佔4金5銀3銅，堪稱最大「金庫」，市府教育處表示，今年成德高中將再增聘1名專任拳擊教練，希望透過系統性的選手訓練，讓拳擊運動向下扎根，再創佳績。

教育處體健科表示，新竹市推動拳擊運動已10幾年，從虎林國小、建華國中、成德國、高中，到清華大學體育系的培育系統，讓竹市拳擊頗具知名度，還吸引外縣市運動員到竹地求學、接受專業訓練。

今年於蒙古烏蘭巴托盃國際拳擊，擊敗北韓、俄羅斯、蒙古等選手，奪下國際性拳擊金牌的里約奧運國手陳念琴，就是由成德高中柯文明教練培育出來的選手。柯文明說，專任教練可給予選手系統性訓練，對選手和未來學弟妹幫助非常大，拳擊未來一定是竹市運動賽事奪金強項。

新竹市府今年將增聘一名拳擊專業教練，讓拳擊運動有更好的表現，市長林智堅也給予支持。左起教練柯文明，金牌選手陳念琴，市長林智堅，成德高中校長黃小芳及教育處長李芳齡。（記者洪美秀攝）

拳擊金牌選手、也是里約奧運國手的陳念琴說，亞洲選手靠技術取勝，教練的指導是奪金重要關鍵，因為亞洲選手在各量級體型上都處劣勢，常以不滿170公分身高與190公分的外國選手近身肉搏，技巧、靈活、突破舊招式是致勝關鍵，需由教練帶領研究對手弱點，找出新拳法，因此教練的帶領很重要。

教育處表示，市府改善校園體育設施，給予選手專業培訓，在各項運動項目已聘任16名專任運動教練，田徑4人、棒球2人、桌球2人、拳擊、射箭、自由車、硬式網球、軟式網球、跆拳道、柔道與橄欖球各1人，未來規劃在拳擊等項目增聘教練，為體育發展奠定競爭力，並培育更多優秀的選手。