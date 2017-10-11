MLB》返台錯過紅襪封王 林子偉：家人最重要

林子偉（記者廖振輝攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕紅襪隊林子偉年僅23歲，已升格為人父，日前在球隊爭取美聯東區霸主的關鍵時刻，他獲知妻子朱凱莉即將臨盆，趕緊回台迎接女兒，無緣與隊友一同享受封王香檳浴，但他說：「比較可惜是小孩出生時，我沒在身邊。」

朱凱莉預產期是10月初，9月底已出現產兆，球團特地讓林子偉提前返國照顧家人，9月30日晚間抵台，但早在他到日本轉機時，女兒已搶先報到，他說：「當時還在日本，差一站而已。」

林子偉才剛回台，紅襪就登上美東王座，剛好錯過，當被問到是否覺得可惜？「其實也還好，我知道球隊一定會封王。」他說，球隊季後賽也很重要，但人生最重要的還是家人。

經紀公司今天為林子偉舉辦記者會，還送上3件包屁衣當禮物，分別印有紅襪LIN、Tzunami（子海嘯）和come from Taiwan，白、藍、紅3件擺在一起正好是國旗配色，他也很喜歡。

林子偉還透露看到女兒的感動，「滿想哭的，畢竟這不是想得到就能得到，感謝上帝讓我擁有第一個小孩。」

非常重視家人的林子偉，回台期間除了自主訓練，最重要的就是陪妻女，他開心分享初為人父的心情，「因為老婆剛生產完，身體不怎麼舒服，我就當奶爸。」

女兒名字還沒取好，林子偉也從餵奶開始，還在學習當爸爸，他形容「當奶爸和打球一樣都很難」，但有女萬事足，他也不覺得辛苦。

經過驚奇的大聯盟之旅後，林子偉總結今年，自認成長最多的是心態，想法成熟許多，他說：「我知道自己要當爸爸，想法不能太幼稚。」