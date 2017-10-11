林書豪、周杰倫影片傳祝福！ 夢想家11/18客場首戰

〔記者林岳甫／台北報導〕預計投入逾3000萬台幣的ABL（東南亞國協籃球聯賽）新軍寶島夢想家隊經半年籌備後，日前確定以彰化縣作為大本營，今日更盛大舉辦成軍記者會，公佈球隊球衣、隊徽與主視覺設計，還找來林書豪、周杰倫等大人物替球隊獻上祝福，而球隊新賽季處女秀將在11月18日於客場挑戰印尼泗水騎士，主場則在12月16日迎戰菲律賓火焰。

2017-18ABL賽季將有寶島夢想家、菲律賓火焰、香港東方、越南西貢熱火、泰國莫諾吸血鬼、佛山南海龍獅、印尼泗水騎士、馬來西亞猛龍及新加坡騰飛隻獅，共計有9隊將展開整季的競逐；整季將有20場主、客場比賽。