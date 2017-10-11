2017 台北世大運

林書豪、周杰倫影片傳祝福！ 夢想家11/18客場首戰

2017/10/11 18:04

〔記者林岳甫／台北報導〕預計投入逾3000萬台幣的ABL（東南亞國協籃球聯賽）新軍寶島夢想家隊經半年籌備後，日前確定以彰化縣作為大本營，今日更盛大舉辦成軍記者會，公佈球隊球衣、隊徽與主視覺設計，還找來林書豪、周杰倫等大人物替球隊獻上祝福，而球隊新賽季處女秀將在11月18日於客場挑戰印尼泗水騎士，主場則在12月16日迎戰菲律賓火焰。

2017-18ABL賽季將有寶島夢想家、菲律賓火焰、香港東方、越南西貢熱火、泰國莫諾吸血鬼、佛山南海龍獅、印尼泗水騎士、馬來西亞猛龍及新加坡騰飛隻獅，共計有9隊將展開整季的競逐；整季將有20場主、客場比賽。

寶島夢想家新賽季主場賽程
日期 對手 地點
2017年12月16日 菲律賓火焰 彰化縣立體育館 　 　
2017年12月17日 香港東方 彰化縣立體育館 　 　
2018年1月6日 越南西貢熱火 彰化縣立體育館 　 　
2018年1月7日 泰國莫諾吸血鬼 彰化縣立體育館 　 　
2018年1月27日 佛山南海龍獅 彰化縣立體育館 　 　
2018年1月28日 印尼泗水騎士 彰化縣立體育館 　 　
2018年2月24日 香港東方 彰化縣立體育館 　 　
2018年2月25日 馬來西亞猛龍 彰化縣立體育館 　 　
2018年3月17日 佛山南海龍獅 彰化縣立體育館 　 　
2018年3月18日 新加坡騰飛之獅 彰化縣立體育館 　 　
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