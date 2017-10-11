體育署敲定「特定體育團體章程」、「特定體育團體辦理理事長、理事及監事選舉實施原則」

林德福（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕為推行國體法對特定體育團體章程修正及理、監事改選之相關規定，體育署擬定「特定體育團體章程範本」及「特定體育團體辦理理事長、理事及監事選舉實施原則範本」，今已修正通過，署長林德福呼籲各界以實際行動支持體育改革，歡迎關心體育的民間人士、社團一起加入號召行列、揪團加入。

修正通過主要重點如下：一，理事長直選，民主一次到位、二，個人會員理事及團體會員理事席次，依選舉得票數高低排序，任一方均不逾全部理事總額二分之一之規定、三，理事長、理事及監事參選資格及公告、四，於106年12月20日前申請加入會員並經審核通過及繳納會費者，具有行使選舉之權力、五，無正當理由，不得拒絕會員加入、六，訂定合理的會員入會費及常年會費、七，除了個人會員，體育署亦廣邀團體會員加入、八，確保協會財務透明等。

對於之前「加入會員申請專區」的疑慮，林德福表示，體育署委託中華民國體育運動總會開設「民眾申請加入特定體育團體專區」入口，主要是希望協會在忙於處理章程修改期間，透過協會以外的第三方來協助，係為利於民眾參與而設計。該網頁的設計入口雖放置在中華體總網站，但其後端乃連結至體育署網站的管理後台，民眾所填之個資將受到保護，無外洩之虞。另外，為免爭議，對於申請加入的會員名單及人數等資料，署長已下令，非經許可，任何人不能任意調閱及查詢，資料受嚴格保密。

針對各協會目前舊會員的情形，體育署將請協會清點在新章程施行前原有會員名冊，如欲繼續會員資格者應按新會員規定繳交會費後始具資格，並於12月20日前將確定名冊函報體育署備查後，於體育署及該會網站公告原會員人數（個人及團體），以昭公信。

對於是否有人頭會員？林德福表示，過去體育團體組織較為封閉，一般人民無法隨意加入，因此比較容易受少數人掌控或產生人頭會員的情形。未來，新法組織開放後，人民加入的門戶一開，要全盤掌握會員意志絕非容易，因此，他更加呼籲全民踴躍參與，因為自主性加入的人越多，不易被操弄的中間力量將越大，這也是民主重要的價值所在，更是此次體育改革主要的核心精神。