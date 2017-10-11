電競》韓國為何是電競強國？ 連服役都有電競比賽可打

「Soldier: 76 Tournament」參賽者並非正規職業電競選手，而是由軍人組成。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／台北報導〕韓國為何能成為電競強國？除了政府、企業願意注入心力及資源外，電競血液深入生活中的每一環節也是一項重點，或許我們也可以從由韓國陸軍所舉辦的《鬥陣特攻》「Soldier: 76 Tournament」錦標賽看出端倪，這個盃賽是由來自不同軍事單位參賽隊伍所組成的數位戰場，由軍人來打《鬥陣特攻》，再適合不過。

韓國陸軍所舉辦的《鬥陣特攻》「Soldier: 76 Tournament」錦標賽8日開打。（取自Twitch）

選手賽前秀舞步嗆聲。（取自Twitch）

10月8日由韓國陸軍舉辦的「Soldier: 76 Tournament」參賽者並非正規職業電競選手，而是由軍人組成的鬥陣特攻隊伍，一同較勁槍法準度及團隊配合，看起來也是極具說服力，而重點不只是適不適合，而是韓國電競觸及層面的廣度更是實實在在。

各國多少都有法律規範男性得服兵役，作為被要求服役的一方，人生歲月就這樣奉獻給軍旅生涯，而通常服役的年紀也更是男性最愛打電玩的年紀，韓國同樣也是，其法律規定所有介於18~35歲的韓國男性都必須服義務役，可以自行選擇如何分配在21個月的役期，只要在35歲前役畢就行。

但韓國卻能夠同時兼顧軍旅及電競手感，造就了「Soldier: 76 Tournament」錦標賽的出現，實在難能可貴，也讓電競好手在服役期間依舊能維持電競身手，不會因為當兵當個一年半載就喪失手感及技巧。

回顧韓國軍隊電競歷史，更早於2007年至2010年空軍也曾有一支星海爭霸隊伍，更是首次有軍人戰隊出現在職業比賽中，傳奇選手BoxeR更是這支隊伍中最具知名度的選手，而這次鬥陣特攻錦標賽能否持續壯大，還有待觀察。