LOL世界賽》小組賽首輪三連敗 閃電狼Betty自責：打得很差

不少網友認為曾在春季賽展現「大心臟」勇於趨前輸出的AD Betty世界賽場上反倒變成不太敢輸出，又常發生走位失誤，成為「戰犯」之一。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽小組賽第一週賽事結束，第二週賽事將於明日登場，三連敗的閃電狼若還想拚晉級得在接下來的三戰全勝，才有機會透過加賽決定能否進入八強，兩週賽事中間的休息日，閃電狼YOUTUBE頻道也釋出選手訪談，下路AD選手Betty自責自己「打得差」、「選了優勢英雄打不出下路該有的優勢」，他最後也信心喊話，表示閃電狼會在本週賽事打得更好。

Betty自責自己打得很差。（取自YOUTUBE）

閃電狼三場對上「北美邪教」TSM 、首度打入世界賽的「瘋狂兔子」MSF與中國老牌戰隊WE全數落敗，不少網友認為曾經在今年春季賽展現「大心臟」勇於趨前輸出的AD Betty世界賽場上反倒變成不太敢輸出，又常發生走位失誤，成為「戰犯」之一。

對此，閃電狼在第一輪賽事結束後，釋出選手訪談影片，影片中可以看到「宏宏」Betty的自白，談到為何對上TSM選擇拿出法洛士，他回應，看了很多比賽，法洛士的對線非常強勢，而面對對線的英雄應該要在前期拿到優勢，但卻沒有，才會在中後期看起來「比砲娘還沒用」。

被問到打完WE後的想法，Betty表示自己很低落，覺得自己打得很差，跟團隊配合也不好，常常在會戰的時候可能突然走錯位置，選了優勢英雄又打不出下路該有的優勢，「我們會在下禮拜打得更好」。

至於下路雙人組的另一位輔助選手「蛇蛇」SwordArT談到輸給MSF的關鍵，他也自責沒有把Betty保好，在後期的時候有幾個加速沒有給到，所以讓Betty的輸出變比較低。

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