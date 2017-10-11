NBA》ESPN爆料簽名鞋將停產 「甜瓜」狠打臉：假的

「甜瓜」安東尼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕據《ESPN》記者Nick DePaula報導，Nike旗下品牌Jordan Brand將不會推出「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）第14代「Melo」系列簽名鞋款，意旨此鞋款即將停產，對此甜瓜直接打臉回應，「這是假的！」

甜瓜今在和金塊的熱身賽後受訪回應：「沒有的事，根本不用討論，我剛完成續約，這是錯誤消息。」此外，甜瓜與Jordan Brand的淵源可以回溯到高中時期，當時為受品牌贊助的橡樹山高中打球時，他就是全美頂尖的高中球星之一。且大學時期率領雪城大學奪下2003年NCAA總冠軍期間，他就一直穿著AJ18，同年夏天甜瓜成為選秀探花，更成為第一位擁有Jordan Brand簽名鞋款的新秀。

安東尼「Melo」系列簽名鞋款共13代，排名史上第五位，僅次於喬丹（Michael Jordan）的Air Jordan系列（32代），布萊恩（Kobe Bryant）的Kobe系列（17代，包含Nike及Adidas），詹姆斯（LeBron James）的Lebron系列（15代）和艾佛森（Allen Iverson）的Answer系列（14代）。

甜瓜賽後受訪影片。 （取自YouTube）

《ESPN》記者Nick DePaula報導。（取自推特）