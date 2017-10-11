陳彥博毅力驚人！連5天不停休帶傷征服338.6公里

陳彥博分享在義大利的賽事經過與心路歷程（Etta&夢想團隊）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣極地超級馬拉松運動員陳彥博在總長338.6公里的不休息耐力越野競賽（Tor Des Geants），撐著韌帶撕裂傷的左膝，以106小時45分21秒比完義大利TDG巨人之旅，其精神、毅力令人佩服。

TDG巨人之旅譽為越野賽奧斯卡，屬於全球十大耐力賽之一，在限時150小時、海拔總起降24,000公尺、並翻越25座海拔2,500米以上的高山，幾乎無睡眠、不斷陡上陡下越野爬升，整躺幾乎沒有平路，殘酷的連續爬升、急速下坡都容易導致選手的膝蓋、腳踝和四頭肌受傷，極度具有挑戰性。

陳彥博分享在義大利的賽事經過與心路歷程（Etta&夢想團隊）

這趟賽事有多累？陳彥博表示：「第二天賽程開始，因為連續超過30個小時以上沒有睡眠，我開始產生幻影和幻聽；黑暗中起初以為前面有選手，邊打招呼向前走近，但是當我近距離看他的時候，才驚覺我一直是對樹說話啊！連續比賽非常疲累的時候，看到狗狗搖尾巴靠近，正覺得欣慰有小動物陪伴，想摸摸牠時才發現是大石頭。還有身處雲霧中聽到悅耳的歌聲，但仔細回想當時是半夜三點多，我在高海拔的山頭一望無際、沒有其他選手，四周圍根本就沒有人怎麼會有歌聲！？」

陳彥博賽後和其他選手聊天，很多人都有出現幻聽和幻影狀況，尤其在缺少睡眠和過度疲勞，產生幻覺是很常見的症狀。雖然事後說起來是趣談，但是當下一恍神真的會感到驚嚇，畢竟在數前年有選手因過度疲倦而摔落、撞擊頭部，最終搶救無效傷重不治，他經過這次的親身挑戰，更能深刻體驗極限的巨人之旅是有多麼的艱難與奇幻。

陳彥博分享在義大利的賽事經過與心路歷程（Etta&夢想團隊）

陳彥博在連續106個小時不僅不眠不休，還得承受氣溫急速降低，且征戰時的食物營養與熱量不夠，導致血糖越降越低，頭開始產生暈眩、身體失溫發冷、各種病症警訊不斷，苦撐著這一切終於抵達終點後，卸下裝備後，映入眼簾的是腳掌上近十個水泡和血泡交疊，舌頭更因為免疫力失調而長了一排皰疹，吃東西都覺得是苦的。返台後，他至壢新醫院運動醫學中心檢查左腳傷勢，診斷顯示韌帶嚴重撕裂傷，醫生甚至覺得他帶傷完成比賽相當不可思議。

陳彥博表示：「因為固定合作的攝影師無法參與這次賽事拍攝，所以改由團隊兩位夥伴一同前往義大利參與觀摩TDG賽事，一名當我的補給員、一名協助錄影；賽事過程中細心觀察大會的活動策劃和安排，也注意到鄉鎮居民對賽事的高度認同參與，和這場活動緊緊凝結在一起的人文力量，大會及居民對每一位選手都發自內心給予熱情鼓勵，那種感動是我參加那麼多場國際賽事曾未見過的。內心也相當羨慕，讓我很期待未來有一天，我也能夠舉辦一場有溫度、能夠感動你我的國際賽事，在我土生土長的這塊土地上。」

陳彥博在總長338.6公里的不休息耐力越野競賽，撐著韌帶撕裂傷的左膝，以106小時45分21秒比完義大利TDG巨人之旅。（Etta&夢想團隊）

陳彥博在總長338.6公里的不休息耐力越野競賽，撐著韌帶撕裂傷的左膝，以106小時45分21秒比完義大利TDG巨人之旅。（Etta&夢想團隊）