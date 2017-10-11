MLB》國聯分區季後賽第4戰延賽 國民不改推小史先發

史崔斯柏格（美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕小熊隊和國民隊的國聯分區季後賽第4戰，因雨延到台灣時間明天（週四）凌晨4點開打，使得背水一戰的國民隊可以讓史崔斯柏格在正常的休息4天後先發，但國民隊仍決定起用洛克，讓外界大感意外。

史崔斯柏格明星賽後防禦率0.86是先發投手的最佳成績，季後賽首戰也展現壓制力，先發7局無責失，只被擊出3支安打，投出10次三振，在國民隊再敗就淘汰的情形下，史崔斯柏格無疑是救世主的最佳人選，但總教練貝克決定由原定的先發投手洛克上場。

洛克（法新社）

貝克表示，由於這兩天芝加哥天氣變化劇烈，包括史崔斯柏格，不少球員身體不舒服，史崔斯柏格體能狀況不佳，洛克是贏球的最佳選擇。

其實打擊才是國民隊最大問題，前3戰團隊打擊率只有0.121，全隊打擊率最高的泰勒和齊默曼也只有0.250，除了第2戰第8局打出連得5分的大局，其餘25局只攻下2分，國民隊想要免於連4年在分區季後賽出局，打線必須奮起才行。

小熊隊也保留原定的第4戰先發阿里耶塔，阿里耶塔季末大腿拉傷，延賽讓他可以多休1天。阿里耶塔有機會第3次帶領球隊拿下季後系列賽勝利，2015年他在外卡戰完封海盜隊，去年則在分區季後賽第3戰對巨人隊先發6局失2分。