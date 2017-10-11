中職》史上僅6次！Lamigo桃猿包辦上下半季冠軍（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中職今天進行例行賽封關戰，由統一獅在主場迎戰Lamigo桃猿，此戰原為聯盟編號第204場，本應在9月7日完賽，但因當天在2局下2出局統一獅攻佔滿壘時下起大雨，比賽宣告暫停，因此今開賽桃猿就挾6：0的優勢，但最終仍與統一獅上演激戰，驚險以9：7險勝，成功在下半季登頂。

今天的比賽從2局下2出局滿壘時開始，桃猿換上賽格威中繼，但一開始控球不穩保送陳傑憲，接著又被唐肇廷敲出安打掉分，當家主砲潘武雄再轟出關鍵3分砲，一棒追平比數，統一獅只花3個打席就將比數追平。

王柏融（記者黃志源攝）

度過2局下的危機後，賽格威逐漸找回壓制力，連續5局封鎖統一獅打線，加上「大王」王柏融5局上敲出超前2分砲，讓賽格威取得勝投資格。

8局下統一獅本有大好得分機會，無人出局時陳鏞基選到保送上壘，接著朱元勤敲安，迫使桃猿換上王躍霖救火，統一獅也啟用代打，讓莊駿凱犧牲觸擊推進跑者上二三壘，但接連2名代打卻無緣建功，統一獅留下殘壘。

9局上桃猿再靠藍寅倫的二壘安打敲回保險分，下半局統一獅最後的反攻機會，蘇智傑雖然棒打桃猿「守護神」陳禹勳，敲出一支關鍵二壘打追回1分，但最終桃猿仍順利在客場拋下下半季的封王彩帶，寫下中職史上第6次，隊史第2次包辦上下半季冠軍的紀錄。

Lamigo桃猿包辦上下半季冠軍。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿包辦上下半季冠軍。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿包辦上下半季冠軍。（記者黃志源攝）