林德福宣示8點體協改革 網友狂讚：台灣體育有救了

體育署長林德福。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕為落實體育協會改革，體育署長林德福昨在臉書上宣示決心，表示他將大破大立，完全開放民眾參與協會運作，並讓協會公開透明，共提出8點改革計畫，獲得許多網友讚聲。

林德福所提出的8點改革重點如下：

1.理事長直選，民主一次到位。

2.個人會員理事及團體會員理事席次，依選舉得票數高低排序，任一方均不逾全部理事總額二分之一之規定。

3.理事長、理事及監事參選資格及公告。

4.於106年12月20日前申請加入會員並經審核通過及繳納會費者，具有行使選舉之權力。

5.無正當理由，不得拒絕會員加入。

6.訂定合理的會員入會費及常年會費。

7.除了個人會員，體育署亦廣邀團體會員加入。

8.確保協會財務透明。

林德福表示，前陣子網友以及民眾的質疑他都看見了，幾經思考後，他決定大破大立，以完全開放參與，公開透明，才能讓協會獲得社會信賴及人民支持，並將體育改革的過程攤在陽光下，才禁得起社會大眾檢驗和比較。

林德福說：「我決定讓改革一次到位，必須讓所有有意願參與和推動體育發展的人，都能夠擁有公平競爭的平台和接受全民的監督。所有真的改革都不應該只是空話，而是有具體實現的方式。以下是我下定決心推動的改革項目。我心已決，無論面對多大的阻力，都動搖不了我的意志。若各位想要一起推動體育環境改革的朋友，不管你是現有體制的參與者，還是未來希望能夠加入的夥伴，這些改變需要你們的支持投入。」

許多網友看到林德福鐵了心發重體育改革，紛紛在該則臉書下方留言給予讚聲，表態支持署長，有網友大讚「台灣體育有救了！」，也有不少網友表態未來將加入體育協會，為台灣體壇改革盡一份心力。