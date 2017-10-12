NBA Live》林書豪11分1助攻 籃網暫落後七六人

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 七六人 30 46 14 90 籃網 22 29 11 62

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 失誤 阻攻 得分 林書豪 3-5 1-2 4-5 1 2 1 2 0 11

第三節

這節林書豪先靠罰球連拿2分，接著再上籃得分，但七六靠恩比德強攻禁區製造犯規上罰球線、瑞迪克投進三分球，讓籃網落後28分。

第二節

這節七六人外線開火，薩里奇（Dario Saric）連續投進4顆三分，助七六人打出16：5的攻勢。恩比德強攻籃下，讓七六人領先超過20分，林書豪這節投進他第一顆三分，籃網隊漸漸追分，這節剩下2分48秒，籃網以44：65落後。

半場打完，籃網以51：76落後。林書豪半場打完，個人有4次犯規，得到6分。霍林斯傑佛森目前得到籃網全隊最多的12分，羅素有10分。

七六人目前得分最高是恩比德，他有20分、7籃板，薩里奇則有17分。

第一節

籃網首節內、外攻勢凌厲，卡羅、霍林斯傑佛森各得6分，首節剩下7分08秒，籃網以17：7領先。林書豪切入上籃得分，但七六人之後展開反攻，恩比德連續在籃下得分，接著薩里奇（Dario Saric）補籃追平分數，首節剩下2分37秒。

暫停過後，七六人猛攻，加上籃網失誤，打出9：1的攻勢。首節打完，籃網以22：30落後。

林書豪。（法新社）

林書豪（左二）、恩比德（右）。（美聯社）

賽前

七六人先發五人：西蒙斯（Ben Simmons）、卡文頓（Robert Covington）、恩比德（Joel Embiid）、瑞迪克（JJ Redick）、貝利斯（Jerryd Bayless）

籃網先發五人：卡羅（DeMarre Carroll）、霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）、馬茲戈夫（Timofey Mozgov）、D.羅素（D'Angelo Russell）、林書豪