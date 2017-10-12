NBA Live》林書豪11分1助攻 籃網暫落後七六人

|
球隊
|
第一節
|
第二節
|
第三節
|
第四節
|
總分
|
七六人
|30
|
46
|
14
|
|
90
|
籃網
|
22
|
29
|
11
|
|
62
|
|
投籃
|
三分
|
罰球
|
助攻
|
籃板
|
抄截
|
失誤
|
阻攻
|
得分
|
林書豪
|
3-5
|
1-2
|
4-5
|
1
|
2
|
1
|
2
|
0
|
11
第三節
這節林書豪先靠罰球連拿2分，接著再上籃得分，但七六靠恩比德強攻禁區製造犯規上罰球線、瑞迪克投進三分球，讓籃網落後28分。
第二節
這節七六人外線開火，薩里奇（Dario Saric）連續投進4顆三分，助七六人打出16：5的攻勢。恩比德強攻籃下，讓七六人領先超過20分，林書豪這節投進他第一顆三分，籃網隊漸漸追分，這節剩下2分48秒，籃網以44：65落後。
半場打完，籃網以51：76落後。林書豪半場打完，個人有4次犯規，得到6分。霍林斯傑佛森目前得到籃網全隊最多的12分，羅素有10分。
七六人目前得分最高是恩比德，他有20分、7籃板，薩里奇則有17分。
第一節
籃網首節內、外攻勢凌厲，卡羅、霍林斯傑佛森各得6分，首節剩下7分08秒，籃網以17：7領先。林書豪切入上籃得分，但七六人之後展開反攻，恩比德連續在籃下得分，接著薩里奇（Dario Saric）補籃追平分數，首節剩下2分37秒。
暫停過後，七六人猛攻，加上籃網失誤，打出9：1的攻勢。首節打完，籃網以22：30落後。
林書豪。（法新社）
林書豪（左二）、恩比德（右）。（美聯社）
賽前
七六人先發五人：西蒙斯（Ben Simmons）、卡文頓（Robert Covington）、恩比德（Joel Embiid）、瑞迪克（JJ Redick）、貝利斯（Jerryd Bayless）
籃網先發五人：卡羅（DeMarre Carroll）、霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）、馬茲戈夫（Timofey Mozgov）、D.羅素（D'Angelo Russell）、林書豪