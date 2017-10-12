MLB》贏球也無可避免！ 紅襪鐵了心炒掉總教練

紅襪炒掉總教練法瑞爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕連2年美聯分區賽出局的紅襪，宣布炒掉執教5年的總教練法瑞爾（John Farrell）。

紅襪總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）在芬威球場宣布這項消息，但在34分鐘記者會完全沒透露炒掉法瑞爾的任何細節。隨隊記者Pete Abraham更在推特指出，無論球隊獲得何種程度上的成功，皆無法避免這項人事案。

「我不會跟你說為什麼，」唐布洛斯基表示，「這些事情我自己知道就好。」據《波士頓環球報》透露，法瑞爾季中處理佩卓亞（Dustin Pedroia）跟普萊斯（David Price）風波的方式，跟唐布洛斯基有相當大的分歧。

4月時，金鶯馬查多滑壘傷到佩卓亞，原先紅襪投手說不會報復，巴恩斯（Matt Barnes）仍在2天後用快速球招呼馬查多，導致佩卓亞被批評，休息室內的意見不一凸顯法瑞爾領導上的不足。

普萊斯則是在6月隊機上怒噴名人堂轉播員艾克斯利（Dennis Eckersley），再次重創總教練跟休息室內的溝通；隨後又爆發紅襪用電子產品偷暗號，法瑞爾起初宣稱不知情，卻被洋基抓包後遭大聯盟罰款。

種種風波導致法瑞爾下台一鞠躬，他在紅襪執教5年，戰績432勝378敗，2013年曾拿過世界大賽冠軍，但在那之後，紅襪先在分區墊底2年，近2年晉級季後賽卻在首輪就出局。

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