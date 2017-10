MLB》贏球也無可避免！ 紅襪鐵了心炒掉總教練

紅襪炒掉總教練法瑞爾。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕連2年美聯分區賽出局的紅襪,宣布炒掉執教5年的總教練法瑞爾(John Farrell)。

紅襪總裁唐布洛斯基(Dave Dombrowski)在芬威球場宣布這項消息,但在34分鐘記者會完全沒透露炒掉法瑞爾的任何細節。隨隊記者Pete Abraham更在推特指出,無論球隊獲得何種程度上的成功,皆無法避免這項人事案。

「我不會跟你說為什麼,」唐布洛斯基表示,「這些事情我自己知道就好。」據《波士頓環球報》透露,法瑞爾季中處理佩卓亞(Dustin Pedroia)跟普萊斯(David Price)風波的方式,跟唐布洛斯基有相當大的分歧。

4月時,金鶯馬查多滑壘傷到佩卓亞,原先紅襪投手說不會報復,巴恩斯(Matt Barnes)仍在2天後用快速球招呼馬查多,導致佩卓亞被批評,休息室內的意見不一凸顯法瑞爾領導上的不足。

普萊斯則是在6月隊機上怒噴名人堂轉播員艾克斯利(Dennis Eckersley),再次重創總教練跟休息室內的溝通;隨後又爆發紅襪用電子產品偷暗號,法瑞爾起初宣稱不知情,卻被洋基抓包後遭大聯盟罰款。

種種風波導致法瑞爾下台一鞠躬,他在紅襪執教5年,戰績432勝378敗,2013年曾拿過世界大賽冠軍,但在那之後,紅襪先在分區墊底2年,近2年晉級季後賽卻在首輪就出局。

