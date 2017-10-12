2017 台北世大運

MLB》洋基游擊砲驟死戰雙響 改寫季後賽歷史（影音）

2017/10/12 08:52

葛瑞戈爾斯今年季後賽驟死戰轟出3發全壘打，史上單一球季最多。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今跟印地安人進行最終第五戰，游擊砲葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）單場雙響砲轟印地安人塞揚名投克魯伯（Corey Kluber），寫下不少紀錄。

葛瑞戈爾斯首局轟出突破僵局全壘打，根據洋基作家Katie Sharp指出，他是洋基隊史第一位季後賽背水一戰轟出超前分全壘打的游擊手，就連在季後賽有過734打席、20轟的「關鍵隊長」基特都不曾辦到過。

葛瑞戈爾斯締造隊史紀錄，棒子仍停不下來，3局上再轟出2分砲，單場雙響，成為洋基史上第三位在季後賽驟死戰雙響的球員，前兩名分別是2003年美聯冠軍賽吉昂比（Jason Giambi）、1956年世界大賽貝拉（Yogi Berra）。

更鬼神的是，葛瑞戈爾斯也在美聯外卡戰轟出追平3分砲，今年季後賽已在驟死戰累積3發全壘打，ESPN指出這是史上單一球季最多紀錄。

首轟影片：

第二轟影片：

相關關鍵字： 印地安人 MLB 洋基 基特 葛瑞戈爾斯

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.