MLB》洋基游擊砲驟死戰雙響 改寫季後賽歷史（影音）

葛瑞戈爾斯今年季後賽驟死戰轟出3發全壘打，史上單一球季最多。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今跟印地安人進行最終第五戰，游擊砲葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）單場雙響砲轟印地安人塞揚名投克魯伯（Corey Kluber），寫下不少紀錄。

葛瑞戈爾斯首局轟出突破僵局全壘打，根據洋基作家Katie Sharp指出，他是洋基隊史第一位季後賽背水一戰轟出超前分全壘打的游擊手，就連在季後賽有過734打席、20轟的「關鍵隊長」基特都不曾辦到過。

葛瑞戈爾斯締造隊史紀錄，棒子仍停不下來，3局上再轟出2分砲，單場雙響，成為洋基史上第三位在季後賽驟死戰雙響的球員，前兩名分別是2003年美聯冠軍賽吉昂比（Jason Giambi）、1956年世界大賽貝拉（Yogi Berra）。

更鬼神的是，葛瑞戈爾斯也在美聯外卡戰轟出追平3分砲，今年季後賽已在驟死戰累積3發全壘打，ESPN指出這是史上單一球季最多紀錄。

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DIDI GOES DEEP! pic.twitter.com/XKhTWGD4dh — YES Network （@YESNetwork） 2017年10月12日

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