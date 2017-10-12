羽球》世大運金牌王子維 荷蘭站單日2連勝晉16強

王子維。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世大運男單金牌「羽球王子」王子維，台灣時間昨晚在荷蘭大獎賽展開奮戰，他不愧為大會頭號種子單日連過兩關，安抵男單16強，持續朝衛冕之路邁進。

王子維去年在荷蘭捧盃，當時一舉終結2年多的冠軍荒，此次他前來衛冕，首輪對上印度選手喬許（Pratul Joshi）卻遇上麻煩，驚險以21：8、19：21、21：19勝出；經過休息後，王子維又再次提拍上陣，也找回應有水準，以21：10、21：5擊敗挪威麥爾（Marius MYHRE），闖進16強。

王子維預計在台灣時間明凌晨12點50分登場，16強對決地主荷蘭麥斯（Erik Meijs），雙方過去並沒有交戰紀錄。

2015年世界青少年錦標賽金牌呂家弘首輪以21：7、21：17力退希臘桑特歐（Ilias Xanthou），次輪卻先盛後衰，以21：18、14：21、19：21不敵烏克蘭波奇塔列夫（Artem Pochtarov）；另一小將甘超宇首輪止步。

台灣男雙組合廖敏竣／蘇敬恆首輪對手為印度藍吉雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty），預計在台灣時間今晚8點20分登場。