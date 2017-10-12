NBA》米奇壓哨三分球逆轉 巫師吞熱身賽首敗

熱火米奇（25）今天投進壓哨三分球逆轉戰局。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今熱身賽巫師作客熱火，多達7人得分上雙，包含史密斯（Jason Smith）、沃爾（John Wall）、畢爾（Bradley Beal），不過末節遭熱火米奇（Jordan Mickey）壓哨三分球逆轉，最後以115：117兩分之差不敵熱火。

首節史密斯射進兩記三分彈，巫師領先11分，不過熱火在次節後來居上，米奇射進三分彈趕在在上半場結束前追至3分差，易籃後雙方比數持續糾纏，熱火T.強森（Tyler Johnson）跳投拿下兩分一度追平比數。

新秀艾德巴約（13）今天拿下全隊最高分。（法新社）

末節熱火仍有4分落後，比賽最後十秒雙方僅1分之差，巫師佛雷瑟（Tim Frazier）先上籃得分超前比數，不過最後米奇一記壓哨三分彈再度扭轉戰局，最後由熱火獲勝。

此役熱火有5人得分上雙，新秀艾德巴約（Bam Adebayo）拿下15分全隊最高，強森、J.理查森（Josh Richardson）也各有14分、13分，溫斯洛（Justise Winslow）也有7分、7籃板、9助攻全能表現。

巫師則由史密斯砍下20分領銜，「雙槍」沃爾及畢爾也合力拿下31分，其中沃爾還有8助攻，不過末節遭逆轉，吞下熱身賽首敗。

巫師史密斯（右）。（美聯社）