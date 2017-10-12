NBA》林書豪犯規麻煩 恩比德粉碎籃網熱身賽全勝希望

林書豪陷入犯規麻煩。（USA Today Sports）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕籃網本季最後一場熱身賽，挑戰熱身賽四戰全勝，但七六人擋道，第二節就狂轟46分，上半場領先達25分，其中表現最出色的是剛簽下肥約的中鋒恩比德 （Joel Embiid），半場就貢獻20分，籃網林書豪陷入犯規麻煩，D.羅素（D'Angelo Russell）挺身而出，攻下全隊最高24分，但仍無法率隊脫困，終場籃網114：133慘敗，吞下熱身賽首敗。

林書豪前三戰分別攻下8、16、7分，前一場出戰尼克，他手感不佳，全場12投僅3中，三分球7投1中，此役力圖振作，無奈陷入犯規麻煩，上半場就吞下4次犯規，最終貢獻14分，其中三分球3投2中。

籃網上半場少了攻擊發動機林書豪，陷入大幅度落後，第三節才逐漸找回進攻節奏，單節攻下33分，但仍無法拉近比數，最終19分慘敗。

D.羅素在熱身賽最後一戰火力全開，出手全隊最多的20次、命中9球，熱身賽分數首度飆破20大關。

七六人薩里奇手感火燙，三分球8投5中，攻下全場最高26分，率隊一度領先達36分，七六人利用籃網19次失誤，兵不血刃進帳27分，收下本季熱身賽首勝。

七六人新希望恩比德上季復出，雖只打了31場，但繳出場均20.2分、7.8籃板和2.5阻攻，投籃命中率46.6%的亮眼成績，球團決定提前續約，並端出5年1.48億美元的頂薪合約，而恩比德今也用出色的表現，證明身手，僅上場15分鐘，高效率攻下22分、7籃板，其中上半場才打11分鐘，就豪取20分。

林書豪。（法新社）

恩比德。（法新社）

恩比德。（美聯社）

七六人薩里奇手感火燙，三分球8投5中，攻下全場最高26分。（法新社）