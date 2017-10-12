足球》為何不好好待在中國帶職業隊？台灣教頭這樣說…

〔體育中心／綜合報導〕台灣男足擊敗E組最強隊伍巴林，英國籍主帥懷特連同熱身賽拿下2連勝，引起外媒高度關注。事實上，有人好奇為何這位英籍教頭為何不好好待在中國當職業隊教練，而願意接手台灣男足。

懷特有歐足聯Pro級教練資格及FIFA認可的多張執照，曾帶領英屬維京群島、巴哈馬、關島創佳績，去年他擔任中甲上海申鑫總教練，打出9勝8敗2平，完成幫球隊保級的目標。

根據《中央社》報導，懷特表示確實有人不解地問他，為何不留在中國好好當職業隊教練就好。他解釋在關島當總教練對上台灣時，就看出選手有潛力，但環境讓他們缺少磨練機會，迫使球員的能力有所侷限，所以他和教練團希望能激發選手的潛力。

外國媒體稱呼懷特是「魔法教練」，但他說不是自己有魔力，而是球員努力且願意改變的結果。懷特認為，教練風格不重要，重要的是球員有什麼，讓選手以本身能力踢球，才有更高的贏球機會。

懷特上任後勝率100%，但台灣目前仍在E組巴林和土庫曼1分，下月14日將離開主場出戰土庫曼，台灣至少要踢成和局，將會是真正的考驗。

懷特在推特分享台灣戰果：

Great Result pic.twitter.com/tEbR7eLI62 — Gary J. White （@GaryJWhiteTD） 2017年10月11日