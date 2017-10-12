MLB》太早嘲笑洋基 印地安人寫2大屈辱紀錄

印地安人目前在季後賽晉級戰苦吞6連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季狂掃美聯最多102勝的印地安人，雖然締造大聯盟史上最長連勝紀錄（不算和局），卻在季後賽首輪就止步，重現2001年「魔球」運動家的悲劇。

印地安人今年締造22連勝，是大聯盟不算和局的史上最長紀錄，分區系列賽卻從2：0聽牌被絕地逆轉。上一支百勝球隊在分區賽搞砸2：0領先正是2001年運動家，對手也是洋基隊。

更悲劇的是，這是印地安人在季後賽晉級戰的6連敗，先前他們已搞砸2016年世界大賽3：1領先，今年再搞砸2：0領先；相反地，洋基隊史面對百勝球隊的系列賽戰績提升至9勝4敗，比起所有其他球隊還要多贏4個系列賽。

不少球迷提到印地安人先前領先洋基時，就曾在推特發文嘲笑對手為了省370萬美元放掉布魯斯（Jay Bruce），沒想到布魯斯前2戰雙轟之後，後3戰都沒有打點進帳，包括第3戰單場4打數4K。

印地安人6日發推特調侃洋基：