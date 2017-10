MLB》太早嘲笑洋基 印地安人寫2大屈辱紀錄

印地安人目前在季後賽晉級戰苦吞6連敗。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕本季狂掃美聯最多102勝的印地安人,雖然締造大聯盟史上最長連勝紀錄(不算和局),卻在季後賽首輪就止步,重現2001年「魔球」運動家的悲劇。

印地安人今年締造22連勝,是大聯盟不算和局的史上最長紀錄,分區系列賽卻從2:0聽牌被絕地逆轉。上一支百勝球隊在分區賽搞砸2:0領先正是2001年運動家,對手也是洋基隊。

更悲劇的是,這是印地安人在季後賽晉級戰的6連敗,先前他們已搞砸2016年世界大賽3:1領先,今年再搞砸2:0領先;相反地,洋基隊史面對百勝球隊的系列賽戰績提升至9勝4敗,比起所有其他球隊還要多贏4個系列賽。

不少球迷提到印地安人先前領先洋基時,就曾在推特發文嘲笑對手為了省370萬美元放掉布魯斯(Jay Bruce),沒想到布魯斯前2戰雙轟之後,後3戰都沒有打點進帳,包括第3戰單場4打數4K。

印地安人6日發推特調侃洋基:

Jay Bruce is on our team because our owner wrote a check that competitors for Jay wouldn't. pic.twitter.com/nIIff4RMcZ