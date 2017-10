MLB》終於被我等到了！ 洋基回嗆印地安人球星

洋基開心慶祝晉級美聯冠軍賽。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今以5:2擊敗印地安人,分區賽從0:2落後3連勝逆轉,晉級美聯冠軍戰。由於先前有印地安人球星提前在推特開嗆會完成橫掃,洋基今在賽後幽默回應。

印地安人前2戰4:0、9:8擊敗洋基,系列賽帶著2:0領先作客洋基球場,陣中球星拉米瑞茲(Josè Ramírez)在推特表示,「我們會在洋基球場3:0橫掃杯子蛋糕(cupcake)。」

洋基不僅沒被橫掃,3、4戰分別以1:0、7:3獲勝,將戰場拉到印地安人主場,並於今天以5:2完成大逆轉。賽後洋基立即轉貼拉米瑞茲的推特寫道,「我們愛杯子蛋糕,也愛香檳。」

戰場還不只在推特,由於印地安人曾經暗酸洋基省370萬錯過棒打他們的布魯斯(Jay Bruce),今賽後洋基也在IG酸度破表的寫道,「比賽結束,洋基5:2擊敗那支搞砸2:0領先系列賽的球隊。」還附上沙巴西亞的笑臉照。

場邊有趣的還有印地安人先發投手克魯伯的維基百科,竟被惡搞成暱稱為「Didi的兒子」,因為他今天被葛瑞戈爾斯(Didi Gregorius)轟出雙響砲,逗笑不少洋基球迷。

洋基社群媒體回擊印地安人。(取自洋基IG)

相關推特:

We're 3-0 at Yankee Stadium this year cupcake. https://t.co/059Mv76kUs — Jose Ramirez (@MrLapara) 2017年10月8日

We like cupcakes. And champagne. https://t.co/P6ybRrBnkz — New York Yankees (@Yankees) 2017年10月12日