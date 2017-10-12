MLB》終於被我等到了！ 洋基回嗆印地安人球星

洋基開心慶祝晉級美聯冠軍賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以5：2擊敗印地安人，分區賽從0：2落後3連勝逆轉，晉級美聯冠軍戰。由於先前有印地安人球星提前在推特開嗆會完成橫掃，洋基今在賽後幽默回應。

印地安人前2戰4：0、9：8擊敗洋基，系列賽帶著2：0領先作客洋基球場，陣中球星拉米瑞茲（Josè Ramírez）在推特表示，「我們會在洋基球場3：0橫掃杯子蛋糕（cupcake）。」

洋基不僅沒被橫掃，3、4戰分別以1：0、7：3獲勝，將戰場拉到印地安人主場，並於今天以5：2完成大逆轉。賽後洋基立即轉貼拉米瑞茲的推特寫道，「我們愛杯子蛋糕，也愛香檳。」

戰場還不只在推特，由於印地安人曾經暗酸洋基省370萬錯過棒打他們的布魯斯（Jay Bruce），今賽後洋基也在IG酸度破表的寫道，「比賽結束，洋基5：2擊敗那支搞砸2：0領先系列賽的球隊。」還附上沙巴西亞的笑臉照。

場邊有趣的還有印地安人先發投手克魯伯的維基百科，竟被惡搞成暱稱為「Didi的兒子」，因為他今天被葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）轟出雙響砲，逗笑不少洋基球迷。

洋基社群媒體回擊印地安人。（取自洋基IG）

相關推特：

We're 3-0 at Yankee Stadium this year cupcake. https://t.co/059Mv76kUs — Jose Ramirez （@MrLapara） 2017年10月8日

We like cupcakes. And champagne. https://t.co/P6ybRrBnkz — New York Yankees （@Yankees） 2017年10月12日