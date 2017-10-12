2017 台北世大運

MLB》專家看好奪冠大熱門 印地安人狂失誤自毀前程（影音）

2017/10/12 14:19

〔體育中心／綜合報導〕季後賽開打前，ESPN日前邀請29專家預測，大多專家看好印地安人能奪世界大賽冠軍，未料在美聯分區系列賽遭洋基大逆轉淘汰出局，而且印地安人是美聯失誤次數最少的球隊，但在這5場系列戰卻出現多達9次失誤。

關鍵第5戰，印地安人發生3次失誤，捕手培瑞茲（Roberto Perez）有一次妨礙打擊，左外野手傑克森（Austin Jackson）在接球發生失誤，以及第9局右外野手布魯斯（Jay Bruce）回傳時發生失誤，讓洋基多添1分。

印地安人在162場例行賽中，全隊僅發生76次失誤，守備率0.987，是美聯最低、僅次於國聯馬林魚的73次，印地安人季賽162場僅失掉35分非責失；未料季後賽開打後，印地安人引以為傲的守備卻出狀況，五戰系列賽共有9次失誤，光是第四、第五戰共出現7次失誤。

印地安人本季戰績102勝60敗，勝率高達6成30，是隊史第二多的勝場數，期間還創下22連勝。印地安人團隊防禦率僅3.30，牛棚防禦率2.89，皆是全大聯盟最佳。ESPN日前邀請29位專家來評論戰況，有16名專家看好印地安人能奪世界大賽冠軍，如今全部跌破專家眼鏡。

印地安人三連敗慘遭淘汰。（USA Today Sports）

相關關鍵字： MLB

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.