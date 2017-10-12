足球》巴基斯坦足協遭FIFA禁賽 台灣足協該怎麼做？

國際足總（FIFA）今宣佈對巴基斯坦足球協會（PFF）處以禁賽的處分。（歐新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕國際足總（FIFA）今宣佈對巴基斯坦足球協會（PFF）處以禁賽的處分，由於近兩年巴國第三方政治勢力過度介入協會運作，嚴重違反國際足總的規範，因此即日將巴基斯坦足協停權。

國際足總2015年就已下最後通牒，當時巴國足協正陷入兩幫政治派系的鬥爭，協會內部混亂，FIFA要求必須盡快改選主席，政治不得操控協會的運作，但過了兩年仍未改善，因此，決定停權處分，何時恢復巴基斯坦資格，並無時間表。

巴基斯坦在禁賽期間，國內的足協和任何俱樂部球隊，都無法參與由國際足總和亞足聯（AFC）的賽事，其他會員國也不得私下與巴基斯特有任何的足球交流賽，或簽訂足球相關的發展計劃和體育協定。

現任巴基斯坦足協秘書長阿里沙無奈地說，「巴國足協多年面臨同樣的困境，當地政府干涉足協的營運，讓我們無法正常運作，這是巴國足球發展的不幸，期盼內部鬥爭能停止，盡快還給足協一個單純、乾淨的空間。」

足球是巴基斯坦最受歡迎的運動，但由於巴基斯坦政治因素，動盪不安，巴基斯坦自從2015年3月和葉門在世界盃資格賽戰成0：0後，就再也沒有在國際賽亮相，世界排名也滑落至200名。

台灣《國民體育法》8月31日在立法院三讀通過，體育署長林德福強調將大破大立，改革一次到位，並完全開放民眾參與協會運作，但新法卻與中華民國足球協會所定義的「會員結構」相抵觸，近期鬧得沸沸揚揚，甚至爆出「告洋狀」的爭議事件。

巴基斯坦遭停權，主因是政府、第三方勢力過度介入、操控協會，台灣的處境並不相同，但也因國內爭議，戰火鬧到國際足總（FIFA），因此，足協、政府和民間應該盡快協商出解決之道，以免鬧成國際醜聞。

足協秘書長陳威任。（資料照，記者粘藐云攝）

國際足總（FIFA）今宣佈對巴基斯坦足球協會（PFF）處以禁賽的處分。（歐新社）