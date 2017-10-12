LOL世界賽》首度讓LZ會戰團滅 越南GAM花光優勢惜敗

僅管GAM對上韓國王者LZ比賽中曾一度讓對手品嘗會戰團滅滋味，但最終還是被LZ逆轉獲勝。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》世界賽小組賽今（12）日進行第二週的B組賽事，在IMT前兩場遭遇二連敗後，但GAM接下來碰到LZ及FNC卻也遭遇二連敗，僅管對上LZ曾一度讓對手品嘗會戰團滅滋味，但最終還是被LZ逆轉獲勝；而接下來碰到賽前僅一勝的歐洲FNC，仍遭擊敗，也讓兩方戰績均為2勝4敗，接著就看下一場IMT能否擊敗LZ，若贏就是單獨以第二名晉級，落敗就是三隊拚加賽。

本日D組第四場比賽由GAM對上LZ，前者選出加里歐（Archie）、雷葛爾（Levi）、星朵拉（Optimus）、剎雅（Noway）與極靈（Sya）；後者則是嘉文四世（Khan）、古拉格斯（Cuzz）、雷茲（Bdd）、法洛士（Pray）與銳空（GorillA）。（取自Twitch）

本場GAM再度讓大家驚喜，選出雷葛爾配極靈的下路組合，而開局再度採取換線策略混淆對手，LZ想要如法炮製上一場的開局塔殺，也被GAM二度化解，接著更是一路取得推塔數優勢，10分鐘GAM也反過來3夾2塔殺銳空（GorillA）成功，接著首條巴龍也由GAM拿下，經濟也是遙遙領先LZ。

而29分鐘會戰更是有看頭，29分鐘GAM靠著加里歐（Archie）及極靈（Sya）範圍技攻勢下打出一場1換5叢林戰，這也是首次LZ會戰遭滅團，並成功拿下第二支巴龍，隨後連拿兩座高地塔，但此時LZ卻在自家上路高地靠著正面團戰反打一波ACE，也顯示在正面會戰不落下風，逆風高飛後，接連吃兩條遠古巨龍及下一條巴龍，最後還是靠著硬實力，在47分鐘拿下勝利。

第五場由GAM對上FNC，前者選擇烏爾加特（Archie）、慨影（Levi）、庫奇（Optimus）、剎雅（Noway）與露露（Sya）；後者選出科加斯（Soaz）、雷珂煞（Broxah）、星朵拉（Caps）、圖奇（Rekkles）與銳空（Jesiz）。（取自Twitch）

本場FNC終於找回歐洲老牌戰隊榮耀，開局一等會戰就靠著控制技COMBO率先收下慨影（Levi），雷克薩（Broxah）隨後三度來到上路GANK收下烏爾加特（Archie），直接把上路蛀爆。

11分鐘雙方下路開戰打出2換2攻勢，2分鐘後FNC再度擊殺下路雙人組取得首塔經濟，人頭數已經以8比2遙遙領先，也讓FNC輕鬆收下預示者與首條小龍，22分鐘FNC再於藍方野區收下慨影及庫奇 後順利拿下首條巴龍，靠著BUFF連拿兩路兵營，打出0換5攻勢，30分鐘拿下勝利。

前五場賽事結束後，LZ以五連勝穩居首位晉級小組賽，但第二席次則是撲朔迷離，目前GAM及FNC都是2勝4敗，而IMT在本日前兩場二連敗後則是2勝3敗，下一場若輸給LZ卻是三隊平手，三隊將再打兩場加賽，若贏LZ就是單獨以3勝3敗晉級。