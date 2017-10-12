中職》季後賽獅主場預售票15日開賣 內野全票700元

〔記者羅志朋／台北報導〕 統一獅與中信兄弟於10月20日起連續五天，進行5戰3勝季後挑戰賽，搶拚晉級總冠軍戰資格，統一獅主場前兩場（10月20、21日）一般售票，將於10月15日中午12點開放，全台統一超商IBON售票系統購票，其中內野全票700元，而10月24日第5戰場次，確定有需要進行後，才會當天開始售票至隔日中午12點。

今年中職季後挑戰賽，獅隊擁有三場主場賽事，都在台南球場，分別在10/月20、21及24日，統一獅台南主場賽事實施「全獅主場」，內野一、三壘均為獅隊應援區域，分別在一、三壘區域均有規劃Uni Girls帶動應援，而客隊中信兄弟官方應援區將規劃在左外野看台區。

為了感謝長期支持統一獅VIP會員，凡申辦2017年統一獅VIP會員者，享有統一獅主場賽事三場優先購票服務，每張卡每場球賽限購4張門票，將於10月13日中午12：00至10月14日23：59期間全台統一超商IBON售票系統，輸入會員卡背面認證碼即可優先購票。因10月24日賽事為非必要進行，賽事如無進行將可至全台IBON進行退票作業。

【2017年中職季後挑戰賽統一獅主場票務資訊】

賽程資訊：

GAME 1：10/20（五）18：35 中信兄弟VS統一7-ELEVEN獅 台南棒球場

GAME 2：10/21（六）17：35 中信兄弟VS統一7-ELEVEN獅 台南棒球場

GAME 5：10/24（二）17：35 中信兄弟VS統一7-ELEVEN獅 台南棒球場

其中，GAME5 因賽制為五戰三勝，為非必要進行，視戰況而定

票價資訊。（統一獅球團提供）