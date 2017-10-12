高球》LPGA韓亞銀行錦標賽 朴城炫、李敏姬、金旼宣並列第1

LPGA超級新人朴城炫。（取自LPGA官網）

〔記者趙新天／綜合報導〕LPGA超級新人朴城炫今天在LPGA韓亞銀行錦標賽第1回合，打出6個博蒂、無柏忌的66桿，與澳洲的李敏姬、地主好手金旼宣等人並列領先。

目前在LPGA獎金排名領先的朴城炫，本週回到南韓出賽，讓跟隨觀戰的球迷見識到她的好表現。這回合朴城炫前10洞只有兩桿進帳，遠在10名之外。第11和13打下博蒂之後，她才浮現在領先榜上。

第17洞短洞開球上了果嶺，9步的推桿朴城炫很有把握地送進洞口，加上最後收尾洞長洞順利打下博蒂，以66桿完賽站上首席。

世界排名第2的朴城炫，今天與球后柳蕭然、世界第3的湯普森同組，吸引最多觀眾跟隨。湯普森打下4鳥1柏忌的69桿，暫時並列13名。柳蕭然在比賽中段吞了3個柏忌，只以平盤72桿完賽，和台灣女將龔怡萍、錢珮芸等人並列40名。

錢珮芸。（資料照，記者趙新天攝）

龔怡萍。（資料照，記者林正堃攝）

李敏姬今天打下8個博蒂、2個柏忌，也很有競爭力。金旼宣最後5洞連續博蒂結尾，戰力也十分驚人。

澳洲李敏姬。（取自LPGA官網）

金旼宣。（取自LPGA官網）

今天過40歲生日的美國老手克兒，打出67桿，目前與另外4人並列第4名。