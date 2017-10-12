LOL世界賽》完美六連勝！ 韓國王者LZ全勝戰績晉級八強

小組賽B組次輪賽事完結，最終由韓國LZ以六連勝完美戰績，確定以分組第一晉級八強。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽小組賽B組次輪賽事完結，最終由韓國LZ以六連勝完美戰績，確定以分組第一晉級八強，儘管最後一場對上北美IMT比賽將上路Khan換成替補Rascal，但LZ還是展現硬實力擊敗對手；而落敗的IMT戰績與GAM及FNC一樣，均為2勝4敗，根據規則，加賽將由總勝場時數較長的IMT與FNC先行對戰，勝者再對上GAM，最終獲勝隊伍先以分組第二晉級八強。

B組第六場比賽由IMT對上LZ，前者選科加斯（Flame）、史瓦妮（Xmithie）、庫奇（Pobelter）、崔絲塔娜（Cody Sun）與露露（Olleh）；後者則是慎（Rascal）、嘉文四世（Cuzz）、塔莉雅（Bdd）、法洛士（Pray）與珍娜（GorillA）。（取自Twitch）

面對韓國王者LZ，IMT仍有靠自己力量晉級的機會，儘管LZ換下KHAN改由RASCAL上場，但IMT還是以逆風開局，只能在RASCAL的上路打出破口，科加斯（Flame）20分鐘已經來到3/1/1數據。

隨著比賽進入中期，「照理說」LZ的前期陣容將逐漸趨於劣勢，代表將進入IMT的時間，而29分鐘LZ會戰逆風硬是換到1換1攻勢，而IMT面對首條巴龍該不該開吃猶豫不決，又不敢拚團，也讓慎（Rascal）分推一路推進高地塔。

36分鐘LZ靠著巴龍逼戰再度打出一波1換4攻勢，再度吃下遠古巨龍，44分鐘雙方第二場巴龍爭奪還是由LZ勝出，連輸三波會戰的IMT只能苦守自家高地，最終還是在50分鐘輸給LZ的硬實力，也證明「ID」或許遠比「陣容」重要。

本場結束後，落敗的IMT戰績與GAM及FNC一樣，均為2勝4敗，根據規則，加賽將由總勝場時數較長的IMT與FNC先行對戰，勝者再對上GAM，最終獲勝隊伍先以分組第二晉級八強。