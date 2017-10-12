林志傑在世界盃培訓名單中 台灣男籃今晚開訓

「野獸」林志傑。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男籃為備戰11月世界盃亞太區資格賽，今日將在台啤球場展開首日培訓，籃協也在稍早公布國內及旅外好手共36位球員，包括於2015年宣佈在國家隊退休的「野獸」林志傑也出現在培訓大名單，我國在資格賽主場首戰將在11月24日臺北和平館迎戰澳洲隊、27日出征菲律賓客場作戰。

台灣男籃隊由周俊三總教練率隊，搭配助理教練桑茂森、顏行書與體能教練王建惟。

周俊三將掌兵符。（資料照，記者林正堃攝）

36位球員分別有于煥亞（台啤）、李愷諺（台啤）、蔣淯安（台啤）、彭俊諺（璞園）、周儀翔（江蘇同曦）、劉錚（浙江廣廈）、呂濟而（達欣）、陳盈駿（廣州龍獅）、蔡文誠（富邦勇士）、謝宗融（台銀）、黃聰翰（台啤）、周柏臣（裕隆）、周伯勳（台啤）、田壘（天津榮鋼）、吳岱豪（璞園）、Q.戴維斯（璞園）、蘇翊傑（達欣）、呂政儒（裕隆）、黃泓瀚（金酒）、陳冠全（璞園）、曾文鼎（上海大鯊魚）、李德威（裕隆）、范士恩（台銀）、曾祥鈞（輔仁大學）、黃鎮（達欣）、洪志善（富邦勇士）、林志傑（浙江廣廈）、楊敬敏（北京控股翱龍）、張宗憲（富邦勇士）、成力煥（台啤）、林金榜（璞園）、胡瓏貿（廣州龍獅）、蘇奕晉（金酒）、吳宏興（璞園）、林郅為（富邦勇士）、包提傑（富邦勇士）。

首日確定參與集訓球員則是于煥亞、蔣淯安、彭俊諺、李德威、黃鎮、呂濟而、謝宗融、蔡文誠、范士恩、黃聰瀚、周柏臣、周伯勳、曾祥鈞、陳冠全、戴維斯、蘇翊傑、呂政儒、黃泓瀚。

台灣在此時展開備戰，全力衝刺首輪賽事，我首戰於11月24日在台北和平館碰上實力最強的澳洲，27日至客場打菲律賓；第二階段賽事在明年2月22日作客日本、25日又要至澳洲踢館；第三階段於6月29日主場碰菲國、7月2日在家迎戰日本。