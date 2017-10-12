亞冠賽》日本投手陣容超豪華 勝投王、救援王樣樣來

〔體育中心／綜合報導〕日本隊今天公佈首屆亞冠賽的球員名單，投手陣容中不乏許多年輕好手，包含今年拿下15勝的薮田和樹、巨人潛力新秀田口麗斗、以及奪下26次救援的DeNA年輕守護神山﨑康晃，陣容可說是相當豪華。

薮田和樹效力於廣島，本季拿下15勝在央聯排行第2名，更是廣島勝投王，防禦率2.25，129局飆出115K，三振功力不俗。

田口麗斗則是備受期待的巨人新星，本季奪下13勝排在央聯第4位，防禦率只有3.01，17場優質先發是日職第4多，表現相當穩定。

DeNA這次則有2名年輕投手入選，分別是先發的今永 昇太以及終結者山﨑康晃，其中今永 昇太本季戰績11勝7敗，防禦率只有2.98，148局投球飆出140K。

而終結者山﨑康晃本季奪下26次救援成功，成績排在全聯盟第4位，其防禦率1.64更是排行榜上最亮眼的成績，他本季投65.2局就狂送84次三振，奪三振率高達11.51，預計將扛下日本隊終結者的重任。

日本隊投手群本季成績

薮田和樹（廣島）

15勝3敗 129局 115K ERA：2.58 中繼：3

田口麗斗（巨人）

13勝 4敗 170.2局 122K ERA：3.01

今永昇太（DeNA）

11勝 7敗 148局 140K ERA：2.98

山岡泰輔（歐力士）

8勝 11敗 149.1局 133K ERA：3.74

又吉克樹（中日／外卡）

8勝 3敗 110局 78K ERA：2.13 中繼：21

山崎康晃（DeNA）

4勝 2敗 65.2局 84K ERA：1.64 SV：26 中繼：15

近藤大亮（歐力士）

1勝 1敗 55.2局 71K ERA：3.07 SV：1 中繼：25

多和田真三郎（西武）

5勝 5敗 96.2局 74K ERA：3.44

平井克典（西武）

2勝 0敗 45局 42K ERA：2.40 中繼：4

石崎剛（阪神）

1勝 1敗 30.2局 32K ERA：1.17 中繼：4

堀瑞輝（日本火腿）

0勝 1敗 8局 7K ERA：3.38