NBA》恩比德獲44億天價約 林書豪大讚：他值得

恩比德今上場15分鍾就拿下22分帶領七六人擊敗籃網。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人日前以5年1.48億美元（約新台幣44億）頂薪合約提前與「推特王」恩比德（Joel Embiid）續約，引發熱議，外界認為恩比德雖有天賦，但一身傷痛並不符身價。不過今日與籃網的熱身賽中，恩比德僅上場不到15分鐘就怒砍22分、7籃板、3助攻和1阻攻，不但籃網教頭艾特金森（Kenny Atkinson）都忍不住稱讚，連籃網後衛「豪小子」林書豪都力挺恩比德認為這天價合約絕對值得。

恩比德今（12）日上場15分鍾就砍下20分、7籃板，整場比賽共進帳22分，助七六人以133：114拿下熱身賽首勝，而籃網總教練艾特金森在賽後受訪時，也大大稱讚恩比德。

「毫無疑問，他（恩比德）絕對是聯盟中最頂尖球員之一，這一點是無庸置疑的，」艾特金森說，「對於其他NBA的球隊來說，恩比德會成為一個非常棘手的球員，既可以打內線，外線上也可以發揮準度，加上驚人的爆發力，更可怕的是他的防守能力，是一位非常令人印象深刻的年輕球員。」

籃網總教練艾特金森。（法新社）

效力於籃網的林書豪也說到：「恩比德是個非常有天賦的球員，當他健康時，絕對值得他合約中的每一分錢。」

恩比德雖然覺得能回到場上的感覺不錯，不過他對自己今天的表現並不滿意，認為在防守部份沒有確實，所以才讓對手有機會能扣籃得分。

而談到自己在今天熱身賽的貢獻，恩比德說：「在比賽之前並沒有期待會有這樣的表現，但是整個夏天我都非常努力，之前在場上打球的時間不多，所以感覺自己仍然有些遲緩，不過我一定會找到回最好的狀態。」

「豪小子」林書豪（前）今日與恩比德（後）同場較勁。（法新社）