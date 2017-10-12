LOL世界賽》首週0勝沒關係！歐洲FNC單日4勝晉八強

FNC克服首週0勝3敗劣勢，單日打出4勝1敗表現，以分組第二挺進八強。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕如果看到歐洲老牌戰隊FNC在《英雄聯盟》S7世界賽小組賽首週戰績0勝3敗，著實想不到能夠晉級八強，但他們做到了，靠的就是單日4勝1敗，只輸給韓國王者LZ，對上北美IMT及越南GAM先打出二連勝，三隊戰績相同都是2勝4敗進入加賽，接著又打出二連勝力克兩隊，最終就以4勝4敗成績以B組第二晉級八強。

加賽首場FNC先對上IMT，前者選出科加斯（sOAZ）、雷珂煞（Broxah）、馬爾札哈（Caps）、崔絲塔娜（Rekkles）與珍娜（Jesiz）；後者選擇特朗德（Flame）、伊澤瑞爾（Xmithie）、雷茲（Pobelter）、圖奇（Cody Sun）與露露（Olleh）。（取自Twitch）

面對晉級關鍵首戰，雙方都打得十分謹慎，IMT選出保老鼠陣容準備拚後期團戰，FNC則是前期不斷想找架打，不到20分鐘就把IMT三外塔推倒，20分鐘FNC成功在上路抓下圖奇（Cody Sun）與露露（Olleh）後，順利吃下巴龍，一路打進對方高地收下水晶兵營，而特朗德（Flame）不僅本場不康特科加斯，在逆風下也做不到分推，27分鐘FNC就在對方高地打出1換5攻勢後贏下勝利，取得與GAM爭取八強門票機會。

加賽第二場由GAM對上FNC，前者選出茂凱（Archie）、史瓦妮（Levi）、奧莉安娜（Optimus）、崔絲塔娜（Noway）與銳空（Sya）；後者則是吶兒

（sOAZ）、伊莉絲（Broxah）、星朵拉（Caps）、希維爾（Rekkles）與露露（Jesiz）。

（取自Twitch）

這場GAM不再出奇招，選出主流陣型與對方一決死戰，而開局GAM就證明晉級決心，兩度靠著史瓦妮（Levi）上路GANK收下吶兒（sOAZ），但下路則是被對方打出破口，希維爾（Rekkles）吃兵數已經領先崔絲塔娜（Noway）30隻，早早7分鐘就推倒下外塔，15分鐘再放出預示者推倒中外塔。

面臨逆風的GAM只能再放掉小龍選擇推塔，雙方在23分鐘展開碰撞，崔絲塔娜把完美怒氣的吶兒推開，也讓隊友順利打出0換2攻勢追平經濟差距，四人集結上路咱連推兩座塔及水晶兵營，卻又遭FNC反打收下茂凱後，靠著雙地龍火速吃下巴龍，風向再度逆轉。

前期一路被壓著打的吶兒到了比賽後期逐漸成裝，也發揮出影響力，順利帶領隊伍吃下第二條巴龍，儘管無法靠著該波巴龍BUFF觸及水晶兵營，只推倒一座高地塔，但40分鐘FNC還是在對方野區打出1換3攻勢，而GAM殘員雖然趁勢拿下遠古巨龍，但已無濟於事，依舊被對方打出一波全滅，42分鐘就由FNC拿下勝利。

經過本日六場正賽與兩場加賽後，B組小組賽事完畢，由韓國王者LZ取得6勝獨占鰲頭，以分組第一晉級八強，而FNC則是克服首週0勝3敗劣勢，單日打出4勝1敗表現，以分組第二挺進八強。