中職》中信兄弟季後賽門票17日開賣 最貴一張800元

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟將季後挑戰賽中對戰統一獅，其中兄弟主場在10/22（日）、10/23（一）於台中洲際棒球場進行，門票將在10/17（二）18:30，於中信兄弟售票網、7-11 ibon機台、全家FamiPort機台全面開賣，持有中信兄弟本季季票、猛象會及艾樂粉會員、中信兄弟聯名卡（需達消費門檻）可優先購票。

票價方面，內野門票不分全半票總計有800元、700元、600元等3種票價，外野門票一律為500元，身心障礙者另有優惠票價。

中信兄弟季後挑戰賽票價。（中信兄弟提供）

此次購買「內野全區」門票球迷，皆可獲得「BOUNCE BACK黃潮頭巾」乙條！快穿上你最驕傲的黃金聖衣，跟著兄弟們一起黃潮來襲！季後賽相關資訊將陸續於「兄弟Fans Club」粉絲團及中信兄弟官方網站發佈，煩請密切注意。

►2017中華職棒季後挑戰賽賽程

▷G1：10/20（五）18:35中信兄弟ⓥⓢ統一獅@台南

▷G2：10/21（六）17:05中信兄弟ⓥⓢ統一獅@台南

▷G3：10/22（日）17:05統一獅ⓥⓢ中信兄弟@洲際（14:30現場售票）

▷G4：10/23（一）18:35統一獅ⓥⓢ中信兄弟@洲際（16:30現場售票）

▷G5：10/24（二）18:35中信兄弟ⓥⓢ統一獅@台南

中信兄弟季後挑戰賽售票時間。（中信兄弟提供）