MLB》田中將大扛美冠首戰 洋基奪冠率竟飆第1

田中將大扛美聯冠軍賽首戰。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基逆轉印地安人晉級，明早8時與太空人進行7戰4勝制的美聯冠軍賽。洋基宣布由日投田中將大打頭陣，強碰塞揚投手凱可（Dallas Keuchel）。

洋基今宣布美冠輪值，前四戰由田中將大、塞維里諾（Luis Severino）、沙巴西亞（CC Sabathia）和格雷（Sonny Gray）擔綱。

田中將大是分區賽重要功臣之一，在球隊0：2絕對落後擔任第3戰先發，投出7局7K無失分，幫助洋基以1：0險勝，奏起逆轉序曲，連贏3戰殺進美聯冠軍賽。

洋基力退季賽102勝的印地安人，奪冠機率大幅提升。美國媒體「highheatstats」在推特指出，洋基拿下世界大賽冠軍機率竟高達29.3%，勝過道奇25.7%、太空人23.8%、小熊11.4%、國民9.8%。

太空人日前已宣布前兩戰先發，將由凱可、韋蘭德（Justin Verlander）擔綱，第三戰未定。

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