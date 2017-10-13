NBA》球星組團正夯 籃球之神狠批：其他球隊變垃圾

籃球大帝喬丹。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA近年來掀起一股組團風潮，一支又一支的「超級強隊」慢慢誕生。對此，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）表示，他認為組團風氣對於聯盟的競爭性來說是一大傷害，出現1、2支超級強隊，其他28隊就變成「垃圾」。

金州勇士和騎士堪稱NBA數一數二的超級強隊，兩隊3度在總冠軍賽交鋒，兩隊本季也是奪冠大熱門，勇士去年季前網羅杜蘭特加盟，與柯瑞（Stephen Curry）等人組成夢幻陣容，讓勇士戰力大大升級，季後賽迄今所向無敵，而騎士雖然隨著厄文（Kyrie Irving）出走，原有的三巨頭拆夥，但卻交易來綠衫軍主控湯瑪斯（Isaiah Thomas），更網羅「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）和麻吉魏德（Dwyane Wade），實力仍不容小覷。

由於組團風氣盛行，其他隊伍也開始群起效尤，雷霆找來喬治（Paul George）和安東尼（Carmelo Anthony），與魏斯布魯克（Russell Westbrook）組成新三巨頭，火箭也交易來聯盟第一控衛保羅（Chris Paul），與哈登（James Harden）組成堅強後場。

喬丹身為黃蜂隊老闆，非常憂心聯盟的競爭公平性，他受訪時表示，超級球隊破壞聯盟強弱平衡，聯盟中若有1、2支是超級球隊的話，其他28支隊伍都會變成垃圾，會讓這些球隊在現今的商業環境難以生存。