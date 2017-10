MLB》賽前挑戰大聯盟紀錄 小熊超穩先發意外破功

〔體育中心/綜合報導〕國聯分區賽最終第5戰,小熊推派最穩定的韓德瑞克斯(Kyle Hendricks)先發,本來有機會挑戰一項大聯盟紀錄,卻在2局下挨雙轟破功。

韓德瑞克斯曾在G1先發7局無失分奪勝投,今賽前在季後賽已連7場先發失分在2分或更少,僅差1場就能追平席林(Curt Schilling),他曾在1993、2001、2002年締造跨季連8場的大聯盟紀錄。

然而,這位季後賽生涯防禦率1.98的小熊強投,卻在2局下被墨菲(Daniel Murphy)、泰勒(Michael A. Taylor)雙雙砲轟,單局狂失4分,無緣追上席林的腳步,也讓小熊陷入苦戰。

相關推特:

Kyle Hendriks: 2 R or fewer in 7 straight postseason starts, one shy of longest streak all-time set by Curt Schilling (1993-02).