MLB》賽前挑戰大聯盟紀錄 小熊超穩先發意外破功

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區賽最終第5戰，小熊推派最穩定的韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）先發，本來有機會挑戰一項大聯盟紀錄，卻在2局下挨雙轟破功。

韓德瑞克斯曾在G1先發7局無失分奪勝投，今賽前在季後賽已連7場先發失分在2分或更少，僅差1場就能追平席林（Curt Schilling），他曾在1993、2001、2002年締造跨季連8場的大聯盟紀錄。

然而，這位季後賽生涯防禦率1.98的小熊強投，卻在2局下被墨菲（Daniel Murphy）、泰勒（Michael A. Taylor）雙雙砲轟，單局狂失4分，無緣追上席林的腳步，也讓小熊陷入苦戰。

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