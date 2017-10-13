NBA》開幕戰對騎士輕鬆打 厄文：我對克利夫蘭只有愛

即將面對老東家騎士隊，厄文顯得一派輕鬆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕新球季來到塞爾提克的厄文（Kyrie Irving）在季前熱身賽表現出色，而再過五天，他就要以波士頓塞爾提克球員的身份重回到克利夫蘭，面對騎士隊和「詹皇」詹姆斯（LeBron James），昨天熱身賽前厄文與ESPN記者史貝爾斯（Marc J.Spears）談到對於這場開幕戰的想法。

被問到對於當天的球賽是否會緊張時，厄文說：「緊張？怎麼會？我就是打我的球。我知道這場比賽的意義，不過這就只是商業炒作罷了，營造雙方對決的刺激感，從以前一直就是這樣，都是比賽的一部分，再怎麼說比賽就是是兩個籃筐一顆球，沒什麼特別的。」

「我對克利夫蘭只有愛，我曾聽過在比賽中落後對手超過30分時的噓聲；也曾聽過參與冠軍遊行時的喝彩，這些都是我曾經經歷過的，很高興能回到克利夫蘭打球，並對抗騎士這樣的強勁隊伍。」厄文說。

厄文季前熱身賽大秀反手爆扣。（資料照，法新社）

厄文今夏決定提出交易，從騎士轉往塞爾蒂克打拚過去，他和詹姆斯曾率騎士3度打進總冠軍賽，更在2016年攜手拿下隊史首座總冠軍。「回顧過去，時間感覺就像靜止，那些年在克利夫蘭投入的感情和犧牲，都是很特別的，2016年拿下的總冠軍，也是騎士隊史和NBA歷史上非常獨一無二的，真的是非常棒的經驗。」厄文說。

上季厄文先發出賽72場，場均時間35.1分鐘，平均得25.2分是生涯單季新高，5.8助攻則是單季次佳表現，而他效力騎士6年，最令人難忘的一球莫過於2016冠軍戰第七戰末節最後55秒，投進關鍵領先三分球，這一球幫助騎士隊奪下隊史首冠。

被問到騎士是否會退役他的球衣時，厄文說：「我也不知道，不過對在騎士隊的的這段旅程只有滿滿感恩謝，我這輩子有些絕對不會忘卻的，我想克利夫蘭就是其中之一。不論騎士隊是否感謝我，都無所謂，我在那裡花時間所做的事，我絕對不會忘記，而這才是最重要的。」

「詹皇」詹姆斯昨才剛歸隊，但卻傳出扭傷的左腳踝仍不適，缺席球隊訓練，下一場與魔術一戰將不會上陣，開幕戰能否回歸並與厄文對決，也還是未知數。

詹姆斯只打1場熱身賽，就扭傷腳踝，開幕戰是否出賽成未知數。（資料照，法新社）