LOL世界賽》FNC「小王子」Rekkles談進八強： 感受生命為此而活

FNC在12日發揮強大實力打出含加賽在內的四連勝，著實令人大感驚奇。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／外電報導〕12日《英雄聯盟》歐洲老牌戰隊Fnatic證明一件事，首週零勝真的沒關係，只要在世界賽小組賽第二輪該拿下來的場次能夠勝出，依然能挺進八強，即使昨日先輸韓國王者LZ，但接下來對戰IMT及GAM，FNC發揮強大實力打出含加賽在內的四連勝，著實令人大感驚奇，賽後，FNC的AD選手「小王子」Rekkles賽後接受現場媒體採訪，全文如下：

Q：隊伍終於晉級八強，你的心境如何？

Rekkles：老實說，我不知道該如何把自己的心境化成文字，今天對我來說是個很特別的日子，特別是對戰IMT的比賽，我試著打出最棒的表現來幫助隊伍，大家都將記得這個時刻，當我們將連勝場次延伸，那種情緒真的很特別，而且可以感受到你的生命是為此而活，我很感謝我能參與其中。

Q：Caps說你們尚未發揮100%的實力，是怎麼回事呢？你們隊伍又是如何發揮實力取得八強席次？

Rekkles：我不同意沒有發揮實力的講法，像是對上GAM首場比賽，我認為我們已經無法做更多了，那一場是個出乎意料的對線全崩，回顧他們自己的夏季賽表現，40場中也只有一場能有如此作為，我們別無他法，無法預料那一場最後的情勢發展。

第二場對上IMT，如果不是我的失誤，隊伍是可以贏下比賽的；而LZ則是一支實力層級高於我們的隊伍。總之，我不認為我們沒有發揮百分百實力，我們只是沒有參透其他隊伍在首週賽事的作為，經過時間準備及擬定對策了解每支隊伍的優劣後，我感受到我們在今日比賽有比較好的應對之道，即使是對上LZ的表現都比上週好、其他隊伍也是。

這便是我們在未來八強賽的五戰三勝制也要做到的事，如果我們無法準備充足，那我們只能被直落三打包回家，所以我們必須盡可能確保擬定好對策，下一輪賽事才有機會獲勝。