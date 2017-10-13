LOL世界賽》LZ全勝晉級八強 AD PraY：只發揮50％戰略功力

LZ順利以B組第一晉級八強，賽後，LZ中路及AD選手接受現場媒體採訪。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／外電報導〕韓國王者LZ在《英雄聯盟》S7世界賽小組賽第二週依然展現外星人的鬼神表現，即使12日對上的三支隊伍因為都有晉級壓力，也讓LZ前期打得有些棘手，但最後仍靠著會戰的硬實力打敗對手，拿下三連勝，兩週共以六連勝，順利以B組第一晉級八強，賽後，LZ中路及AD選手接受現場媒體採訪，全文如下：

Q：如何看待你們在小組賽的表現？

PraY：以戰略上來說我們只發揮50%功力，但以用心程度來說我自己則是發揮百分百啦，不過LZ仍有一些底牌是尚未亮出的。

Q：晉級八強的心情？

Bdd：感覺真的很驚奇，我認為我的表現沒有達到自己所要求，但能晉級感覺還是很棒。

Q：有沒有什麼選手是在八強賽想碰到的？

Bdd：沒什麼特別的想碰到的隊伍，但如果是選手的話，想對上TSM的Bjergsen及SKT的Faker。

Q：想特別問PraY，對上GAM的比賽對方有許多獨特選角，你自己是如何看待？

PraY：不用把任何選角視為理所當然或是較為棘手，我們就讓他們選出來，然後再看看它們是想如何對戰，我認為我們可以破解對方對策並在會戰中打敗對方，這也是為何我們能贏得賽事，我們打得更出色。

Q：Rascal（上路Khan的替補）在對上IMT比賽有上場，你認為他表現如何？

PraY：Rascal與Khan時常交流確保彼此都能進步並幫助彼此，如果Khan遭遇艱辛時刻，Rascal總是能適時幫助Khan，我認為Rascal就是這樣的選手，他今天也打得很不錯。

Q：你認為今年奪冠的機率超過50%嗎？

PraY：我在過去從未認為能打出目前的表現，這不只是賽場上，還有著一股奪冠的動力，我現在打得很不錯，如果我們能夠加把勁練習的話，奪冠機會將過高過50%（大笑）。

Q：小組賽近期的比賽出現不少亮點英雄選角，你認為在AD位也能夠看到這種情形嗎？

PraY：我認為以下路主流套路來說能拿出的選角有限，如果真的要說有亮點的選角，比較可能出現在輔助位的索娜或是索拉卡。

Q：今日的賽場有沒有任何時刻的粉絲加油是有鼓舞到你們？

PraY：我有看到一些粉絲在台下為我們加油，畢竟這不是我們的主場，所以感覺很棒很特別。

Q：想問Bdd，小組賽至今你如何為自己的表現打分數？

Bdd：如果滿分是十分，我會給自己六分，在對上GAM比賽我沒有表現得很好，被我自己搞砸，我會記得這場艱辛勝出的比賽。

Q：你今日用法洛士打得十分出色，可否告訴粉絲操作法洛士有什麼訣竅？

PraY：沒有什麼訣竅耶，就是大招控制技要謹慎使用出來。

Q：你們即將前往世界賽下一階段，有沒有什麼話想對你的前隊友Smeb（現在KT）說？

Bdd：希望你在韓國一切順利，我們會盡可能晚點回到韓國。