MLB》2個史無前例演出 小熊連3年闖進國聯冠軍賽（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區賽最終戰，衛冕軍小熊展現韌性，靠著5局上史無前例的詭譎攻勢轟下大局逆轉，還有終結者戴維斯（Wade Davis）抓下個人前所未見的2.1局救援成功，終場就以9：8險勝國民，連3年闖進國聯冠軍賽。

小熊首局率先攻分，比賽前段卻陷入苦戰，先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）2局下先被墨菲（Daniel Murphy）轟出追平砲，隨後再被泰勒（Michael A. Taylor）擊出3分砲，單局失掉4分。

3分落後的小熊，3局上隨即回敬攻勢追回2分，國民為了搶勝，不惜在5上派出休2天的強投薛哲（Max Scherzer），未料他在2出局爆炸，被敲3支安打，又發生不死三振、捕手干擾、觸身球等狀況，被小熊狂攻4分逆轉戰局。

根據美國媒體《Baseball Reference‏》指出，大聯盟史上只有5場比賽同時出現過故意四壞、捕逸不死三振、捕手干擾與觸身球4種狀況，國民此役在半局內通通發生，前所未見。

雙方6、7局互有攻勢，小熊7局下2出局就派出終結者戴維斯（Wade Davis），國民依然緊咬比分，8局下靠泰勒適時安打追至僅剩1分差，可惜攻勢最終斷在一壘牽制出局，9局下又未能攻分，1分差飲恨。

小熊終結者戴維斯生涯從未抓過至少4個出局數的救援成功，前次抓下7個出局數甚至要追溯至2013年皇家隊先發時期，此役以終結者身份力投44球，奇蹟抓下7個出局數，成為小熊獲勝關鍵之一。

戴維斯抓下最後出局數影片：