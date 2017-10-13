MLB》矯枉過正！ 美媒怒批這個關鍵改判（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊在分區最終戰9：8險勝國民，連3年闖進國聯冠軍賽。然而，8局下的關鍵改判在網路上引起熱議，不少美國媒體批評相當丟臉。

8局下，小熊終結者戴維斯控球不穩，連續保送兩名打者，雖以雙殺抓下2出局，卻被泰勒、羅巴頓（Jose Lobaton）連敲2安打，比分被追至9：8，且國民攻占一二壘。

就在國民開路先鋒透納（Trea Turner）打擊時，小熊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）冷不防牽制一壘，跑者羅巴頓趕緊回到一壘，起初壘審判決安全回壘，但小熊認為羅巴頓的腳短暫離壘，提出挑戰。

後來經由電視重播，發現羅巴頓回壘後，腳確實短暫離開壘包，翻轉判決為出局，也讓戴維斯安全下庄，不用在得點圈有人對決此役敲2支安打的透納。

羅巴頓的腳短暫離壘被判出局。（取自影片）

這個電視重播輔助判決被許多球迷批評「矯枉過正」，美記者John Jastremski就說，他是電視重播的擁護者，但這次判決並不是這個規則的精神，因為這樣而改判相當丟臉。

國民記者Adam Kilgore則說，他不敢相信自己所看到的，直言這是最愚蠢的棒球賽；記者David Cameron也說，這種重播判決的用法令人厭惡，「對大聯盟來說是個災難。」

不過也有人表示，不要怪重播判決，該講的是為何羅巴頓要在1分差比賽、二壘有人時離壘包這麼遠？