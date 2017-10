〔體育中心/綜合報導〕國民在分區最終戰8:9不敵小熊,再次無緣晉級國聯冠軍賽,最大悲劇英雄莫過於泰勒(Michael Taylor),即便繳出季後賽史上首見的神級打擊表現,依然無法幫助國民過關。

泰勒昨在第4戰轟出致命滿貫砲,幫助國民以5:0殺進系列最終戰,今天他的棒子依舊火燙,先在2局下轟出3分砲,又在8局下敲出適時安打,幫助國民追至僅剩1分差,可惜隊友羅巴頓(Jose Lobaton)遭牽制出局斷送攻勢。

根據ESPN指出,泰勒是史上第一位能在季後賽連續2場比賽繳出至少4分打點的球員,如此鬼神打擊成績,依然無法挽回國民1分差飲恨而淘汰出局的命運。

