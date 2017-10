NBA》矮湯爆氣說重話 安吉：有時就是得下艱難決定

全明星控衛「矮湯」湯瑪斯本季被交易到騎士。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今夏被交易到騎士隊的全明星控衛「矮湯」I.湯瑪斯(Isaiah Thomas)日前在接受採訪時表示,他可能永遠都不會再和塞爾提克總管安吉(Danny Ainge)說話,而安吉今日受訪時說:「有時候你就是必須下這種困難地決定」。

NBA今年休兵期間,東部雙霸天完成重磅交易。塞爾提克隊送出明星後衛I.湯瑪斯,外加前鋒克勞德、中鋒齊吉克,及從籃網拿到的2018年首輪選秀權,從騎士隊換來當家控衛厄文(Kyrie Irving)。

厄文改披綠軍戰袍。(資料照,法新社)

時至今日,這筆交易依然讓I.湯瑪斯感到震驚和不解,矮湯在接受《運動畫報》(Sports Illustrated)採訪時表示,帶領塞爾提克隊在季後賽取得成功是他想要的一切,他對波士頓仍有很深的感情,但對決定送走自己的總管安吉則是無法原諒,受訪時甚至說出重話表示自己可能永遠不會再和安吉講話。

而塞爾提克總管安吉今日接受媒體訪問時,也談到了把「矮湯」送到騎士的感受。「這是一件很討厭的事,」安吉說:「我當然能理解他(湯瑪斯)的感受,他受傷又經歷了那麼多事。他為我們貢獻非常多,這絕對是無庸置疑的,希望他在將來能理解我們為什麼會下這樣的決定。」

安吉也提到其實在騎士要開始談判之前,他們就已經清楚不管怎麼談,都得把「矮湯」納入交易條件中。「有些時候,你就是必須做這些艱難地決定,這真的很痛苦,因為I.湯瑪斯為塞爾提克犧牲太多了」安吉說道。

湯瑪斯被交易到騎士隊。(資料照,美聯社)

而對於「矮湯」撂下的重話,安吉則說:「我的孩子們還對我說過更糟糕的話,不過一個月之後他們就又會跑來和我講話了,就讓時間說明一切吧。」

「我必須要做對球隊最好的事,」安吉最後說:「這不是我的球隊,塞爾提克是波士頓的球隊,很多人都參與了這個很艱難的決策,這時候你就必須,把私人感情放到一邊,做出對球隊最好的決定。」