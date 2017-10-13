NBA》矮湯爆氣說重話 安吉：有時就是得下艱難決定

全明星控衛「矮湯」湯瑪斯本季被交易到騎士。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏被交易到騎士隊的全明星控衛「矮湯」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）日前在接受採訪時表示，他可能永遠都不會再和塞爾提克總管安吉（Danny Ainge）說話，而安吉今日受訪時說：「有時候你就是必須下這種困難地決定」。

NBA今年休兵期間，東部雙霸天完成重磅交易。塞爾提克隊送出明星後衛I.湯瑪斯，外加前鋒克勞德、中鋒齊吉克，及從籃網拿到的2018年首輪選秀權，從騎士隊換來當家控衛厄文（Kyrie Irving）。

厄文改披綠軍戰袍。（資料照，法新社）

時至今日，這筆交易依然讓I.湯瑪斯感到震驚和不解，矮湯在接受《運動畫報》（Sports Illustrated）採訪時表示，帶領塞爾提克隊在季後賽取得成功是他想要的一切，他對波士頓仍有很深的感情，但對決定送走自己的總管安吉則是無法原諒，受訪時甚至說出重話表示自己可能永遠不會再和安吉講話。

而塞爾提克總管安吉今日接受媒體訪問時，也談到了把「矮湯」送到騎士的感受。「這是一件很討厭的事，」安吉說：「我當然能理解他（湯瑪斯）的感受，他受傷又經歷了那麼多事。他為我們貢獻非常多，這絕對是無庸置疑的，希望他在將來能理解我們為什麼會下這樣的決定。」

安吉也提到其實在騎士要開始談判之前，他們就已經清楚不管怎麼談，都得把「矮湯」納入交易條件中。「有些時候，你就是必須做這些艱難地決定，這真的很痛苦，因為I.湯瑪斯為塞爾提克犧牲太多了」安吉說道。

湯瑪斯被交易到騎士隊。（資料照，美聯社）

而對於「矮湯」撂下的重話，安吉則說：「我的孩子們還對我說過更糟糕的話，不過一個月之後他們就又會跑來和我講話了，就讓時間說明一切吧。」

「我必須要做對球隊最好的事，」安吉最後說：「這不是我的球隊，塞爾提克是波士頓的球隊，很多人都參與了這個很艱難的決策，這時候你就必須，把私人感情放到一邊，做出對球隊最好的決定。」