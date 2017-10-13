中職》福瑞多因傷整季報銷 施子謙扛先發

統一獅先發投手福瑞多整季報銷。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職5戰3勝制季後挑戰賽20起在台南點燃戰火，由統一獅對戰中信兄弟，其中獅隊洋投福瑞多因右手肘韌帶撕裂傷，季後賽幾乎確定無法出賽。

福瑞多9月初因傷下二軍，9月底傷癒復出重返一軍，中繼3場後，右手肘仍感不適，前天赴醫院照MRI核磁共振，檢查結果出爐，獅隊代總教練「蔗總」黃甘霖表示，福瑞多右手肘韌帶撕裂傷，投球手會麻麻的，沒感覺，狀況並不樂觀，這幾天會再觀察狀況，如果沒改善，季後賽和總冠軍賽都將缺陣。

獅隊少了一名洋投，征戰季後賽影響甚鉅，蔗總無奈地說，「這也是沒辦法的事，只能靠現有的投手下去比賽。」

獅隊新秀投手施子謙例行賽先發4場，已達到本季教練團所設定的「額度」，原本計劃關機，不過蔗總表示，施子謙例行賽最後一次先發只投5局用了68球，和投手教練鄭博壬討論過後，認為用球數不多，決定讓施子謙季後扛一場先發，投完確定關機。

施子謙擠進季後賽獅隊先發輪值，蔗總表示，首戰由布魯斯先發，麥克爾、潘威倫投第2、3戰先發，順序未定，施子謙預計投第4戰。

獅隊預計16日下午5點在台南球場進行隊內紅白隊賽，17日全隊休兵，蔗總說，當天讓全隊放鬆，安排烤肉、打高爾夫。