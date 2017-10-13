LOL世界賽》C組「真」死亡之組 韓國SSG二連勝搶下八強門票

[1]SSG先以4勝1敗戰績在C組率先晉級八強。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕「死亡之組」應用在運動賽事，為指涉某一組別有超額晉級實力的隊伍，在《英雄聯盟》S7世界賽小組賽C組正是如此，儘管RNG首週打出3勝0敗，但13日先敗給G2，而SSG接下來對上FB及G2取得二連勝，反先以4勝1敗晉級八強，至於會以分組第一或第二，還得視RNG接下來兩場比賽表現而定，而G2也存有一絲希望，只要RNG二連敗而自己能贏下FB，仍有拚加賽機會。

[2]C組首場比賽由G2對上RNG，前者選出科加斯（Expect）、史瓦妮（Trick）、庫奇（Perkz）、崔絲塔娜（Zven）與露露（Mithy）；後者則是茂凱（Letme）、雷珂煞（Mlxg）、星朵拉（Xiaohu）、寇格魔（Uzi）與珍娜（Ming）。（取自Twitch）

開局雷珂薩（Mlxg）很早來到上路想與茂凱（Letme）GANk科加斯（Expect），雙雙交閃卻失敗，也讓對方的史瓦妮（Trick）反倒收下沒有閃現的茂凱，更搶下對方正在吃的小龍，而下路對線成為交火重點，12分鐘G2靠著4夾3成功收下對線雙人組，並取得首塔經濟，隨即又靠著流暢轉線推倒中外塔，再於預示者旁收下落單的雷珂煞， G2取得順風開局。

17分鐘RNG想策劃一波五人夾殺，但繞後的茂凱先被收下，雷珂煞也因走位過前遭集火，反讓G2打出1換2攻勢，20分鐘G2再度於上路收下寇格魔及珍娜後拿下三座外塔，順利拿下巴龍，接連推倒兩座水晶兵營與一座主堡塔，RNG想繞後開戰但卻沒有顧到庫奇（Perkz）及科加斯已經在拆自家主堡，最後就讓G2在27分鐘推倒主堡獲勝。

[3]第二場由SSG對上FB，前者選擇科加斯（CuVee）、卡力斯（Ambition）、馬爾札哈（Crown）、剎雅（Ruler）與珍娜（CoreJJ）；後者則是加里歐（Thaldrin）、雷珂煞（Crash）、卡薩丁（Frozen）、崔絲塔娜（Padden）與銳空（Japone）。（取自Twitch）

比賽前期雙方多為農資源為主，少有碰撞，直到10分鐘FB策劃一波3夾1成功收下卡力斯（Ambition）取得首殺，頭兩條龍都由FB拿下，而20分鐘SSG也靠著中野連動收下落單的卡薩丁（Frozen），取得首次擊殺，此時雙方人頭數僅1比1，節奏十分緩慢。

隨後24分鐘SSG在小龍池前打出一波2換5攻勢，快速將雪球滾起，接連推倒上中二塔並穩穩拿下巴龍與兩條火龍，短短10分鐘就將經濟從平手拉開到10000，30分鐘靠著巴龍BUFF收下三座高地塔，但FB也展開反擊拿下對方兩顆人頭，但還是被SSG反打一波2換2攻勢後順利撤退，3分鐘後SSG五人再度進犯，在對方高地打出一波0換4後推倒主堡獲勝。

[4]第三場則為關鍵的SSG對上G2，前者選擇科加斯（CuVee）、卡力斯（Ambition）、加里歐（Crown）、圖奇（Ruler）與露露（CoreJJ）；後者則是茂凱（Expect）、札克（Trick）、雷茲（Perkz）、寇格魔（Zven）與珍娜（Mithy）。（取自Twitch）

雙方均選出後期陣容，比賽前期就是相互爭奪地圖資源，直到11分鐘雷茲（Perkz）單殺掉卡力斯（Ambition）才取得首殺，接著G2又抓到蹲點的卡力斯，札克（Trick）將其帶到塔下擊殺，而SSG也在19分鐘收下預示者順利取得中外塔後，取得攻勢主導權頻頻壓塔。

24分鐘雙方在巴龍池旁交戰，SSG成功打出一波0換3攻勢想開巴龍還是被G2防守下來，但現場因為網路爆PING狀況暫時了將近20分鐘，恢復正常後，31分鐘SSG成功蹲點收下寇格魔（Zven）並逼退G2成員，順利吃下巴龍，隨即採131分推直逼對方高地，G2想要反打但札克兩度空大未果，只能將三座兵營拱手讓人。

39分鐘的巴龍依然由SSG拿下，40分鐘G2靠著雷茲開大把兩坦送入敵陣想打反打一波，儘管無法收下對方人頭，但還是把對方暫時逼退，而SSG轉下吃下遠古巨龍後再度回返對方高地，44分鐘打出一波0換4攻勢後推倒主堡勝出。

C組因為有著中國RNG、歐洲G2及韓國SSG三強鼎立，一直以來被稱為「死亡之組」，而RNG儘管在首週打出三連勝，但今日首場就輸給G2，而SSG連贏FB及G2，反倒率先以4勝1敗穩穩拿下八強門票，至於落敗的G2以2勝3敗戰居第三名，但仍有晉級機會，只要RNG接下來對上SSG及FB二連敗，而G2再贏下FB勝利，還是有機會讓兩組戰成3勝3敗拚加賽，不過難度依然很高。