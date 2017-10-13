「堅持」鑄造兩屆世界青少棒冠軍 感動企業家義助中山國中棒球隊

在臺灣體育用品工業同業公會理事長楊惟超號召下，共同捐出超過市價百萬元的棒球用品義助，讓該校近80名棒球員非常振奮。（中山國中提供）

〔體育中心／綜合報導〕剛在9月打下金龍盃全國青少棒菁英賽冠軍的台中市中山國中棒球隊，靠著球隊 的招牌「堅持」意志，屢克強敵，甚至在2014、2015年連續兩年打下ＬＬＢ（Little League Baseball，世界少棒聯盟）次青少棒世界賽（Junior League Baseball World Series）冠軍，中山國中這所不到600人學校卻造就出台灣青少棒奇蹟，這群小朋友的精神意志也感動了台灣體育用品企業家，在臺灣體育用品工業同業公會理事長楊惟超號召下，共同捐出超過市價百萬元的棒球用品義助，讓該校近80名棒球員非常振奮。

台中市中山國中棒球隊成立於民國77年，成軍已經近40年，職棒圈有多人來自這所台中市棒球名校，包括曾經效力於日本職棒阪神虎隊後來加盟中信兄弟隊的林威助和台灣鐵捕高志綱、許聖杰和林宥穎等名將，都來自這所台中市傳統棒球名校。

但兩年前來到中山國中都被球員叫做「媽媽」的校長林慧娟表示，球隊曾因戰績不佳、一度面臨解的危機，但在前職棒球員、同樣來自中山國中棒球隊的總教練藍文權（勇士隊）、柯良宗（誠泰Cobras）等人重新整頓，開始帶起中山國中棒球另一個鼎盛時期，總教練藍文權說：「我帶隊的重點就是言行舉止比成績更重要，打球不能打一輩子，但我們希望球員透過打球學習到做人處世的態度。」

校長林慧娟也說：「中山棒球隊可以失敗，但不能被打敗，『堅持不懈』是球隊的目標，唯有『堅持』才能再創佳績，唯有『堅持』才能發光發亮，唯有『堅持』未來才有成功的可能。」在這項精神的薰陶下，中山國中棒球隊已經變成一支最會「堅持」的球隊，今年初就在巨人盃國際青少棒錦標賽中與台南市崇明國中延長到第9局後以14：13封王。

但台中中山國中只是一所不到600人的中型國中，要養一支多達近80人的棒球隊，預估每年經費預算要到2至300萬台幣左右，對學校是相當大的負擔，校長林慧娟坦承，「每次球隊去比賽一次就要10到15萬，一聽到球隊要出去比賽頭就大起來。」球員的裝備當然也是壞了再修，壞到不能用，還是捨不得丟掉。

校長林慧娟也為球員四處向企業尋求資源，這次透過經發局引薦下獲得擁有全台360家廠商的灣體育用品工業同業公會，包括理事長楊惟超等理監事的支持，集資了市值超過百萬的棒球用品贊助中山國中，理事長同時是Conti董事長楊惟超更在現場宣布，「希望這次贊助不會是一次就結束，未來將與學校建立長期的合作關係，每年由球隊提供出需求，由公會中優良的台灣運動廠商一起提供台灣優質的棒球用品給球員使用，善盡『取之於社會，用之於社會』的精神，同時也可以達到推廣台灣優質運動用品的目的。」