全運會》宜蘭相隔25年再辦 主題曲曝光

宜蘭相隔25年再辦全運會。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕106年全國運動會即將於10月21日到26日在宜蘭登場，相隔25年後，宜蘭再度舉辦全國運動會，本次的主辦單位宜蘭縣政府，特別邀請到擁有許多膾炙人口經典作品、台語歌壇傳奇潘芳烈老師，為106年全國運動會創作大會主題曲「看見台灣，看見宜蘭」，今舉辦的賽前記者會也請他現場演唱，展現歌曲的感動和感染力，號召全國民眾一起來宜蘭為選手加油。

宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，今年是宜蘭縣相隔25年，再度舉辦國內最高等級的競技運動賽事「全國運動會」，為了展現宜蘭的熱情、在地的特色，特別邀請到出身宜蘭的台語歌壇傳奇潘芳烈老師，創作「看見台灣，看見宜蘭」這首主題曲，展現對台灣、對宜蘭這片土地的熱愛、激發運動選手追求極致的鬥志、以及創造全民一起支持加油的熱情。

潘芳烈老師是一位資深的創作人，有許多歌手的成名曲及代表作都是由他所創作，例如許景淳的【天頂的月娘】、王識賢的【命中註定】、林志穎的【十七歲的雨季】、陳淑樺的【太吵】、黃乙玲的【夢中的情網】、江蕙的【看破的夢】…等等，作品數量驚人，橫跨國台語歌壇。

這次為106年全國運動會創作主題曲，除了表達長久以來對土地關懷的理念，也希望透過歌曲的力量、磅礡的氣勢來展現運動的精神，吸引大家一起來為選手加油。

教育部體育署林德福署長表示，今年2017臺北世大運的熱潮，吸引全國民眾不分男女老幼的目光，共同投入為所有運動選手加油，延續這股為運動燃燒的熱情，請大家繼續為場上努力不懈的選手加油，全國運動會是國內最高等級的大型運動賽會，聚集國內所有最強的運動選手，要呈現最高水準的運動表現給全國民眾。

此外，全國運動會籌備至今，亦獲得來自國內知名企業及在地廠商熱烈支持，贊助全運會部分必需物品與活動的執行，目前總計有30家餘家知名企業共襄盛舉。賽會選手證及工作證即由悠遊卡公司（EasyCard）獨家贊助，使這些來自全國各地的菁英選手及嘉賓們都能有屬於自己專屬的大會證件，這些證件除了賽事資格的檢錄及認定外，在功能性上多了一份紀念、一份榮耀，更讓自己在這美麗的蘭陽平原上，留下甜美難忘的回憶。