庫茲馬(左)與「球哥」波爾(右)。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人隊記者Ryan Ward今日在個人推特上傳一段「球哥」波爾(Lonzo Ball)與超級新秀庫茲馬(Kyle Kuzma)比賽超遠三分的影片。

影片中由庫茲馬先投,庫茲馬站在大約中場的距離空心命中,接著輪到「球哥」波爾投球,站在相同位置投出,不過球打到籃框彈了出來,讓波爾躺在地板上抱頭哀嚎。

影片一出令許多網友對於庫茲馬神準的三分球相當讚嘆,有網友表示:「有什麼事是庫茲馬辦不到的嗎?這孩子辦到了所有事情,就像穿上電影「小鬼魔鞋」裡神奇的喬丹鞋。」也有網友表示:「波爾跟庫茲馬搭配,將會是無懈可擊的!」

