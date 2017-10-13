日職》季後賽明開打 西武菊池雄星強碰樂天則本昂大

則本昂大。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職季後賽高潮系列賽明天登場，首輪為三戰兩勝制，洋聯方面，排名第二的西武派出王牌左投菊池雄星，強碰樂王牌則本昂大；央聯方面，第二名的阪神將派洋投梅森傑（Randy Messenger），對決橫濱DeNA左投今永昇太。

西武王牌菊池雄星本季戰績16勝6敗防禦率1.97，187.2局送出217次三振，奪三振率為10.41，被打擊率為0.184，每局被上壘率（WHIP）為0.91，他今年囊括太平洋聯盟防禦率、勝投「投手雙冠王」。

樂天王牌則本昂大本季戰績15勝7敗防禦率2.57，185.2局投球送出222次三振，奪三振率10.76，被打擊率0.219，每局被上壘率（WHIP）為1.06。則本昂大連續4年奪得洋聯三振王。另外，我國樂天旅日好手宋家豪有望在這系列賽中登板。

菊池雄星。（圖片取自西武獅官方臉書）

宋家豪。（資料照，特派記者倪婉君攝）

央聯方面，阪神洋投梅森傑本季戰績11勝5敗防禦率2.39，被打擊率為0.250，每局被上壘率（WHIP）為1.24；橫濱左投今永昇太本季繳出11勝7敗防禦率2.98，被打擊率0.219、每局被上壘率（WHIP）為1.24。