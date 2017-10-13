MLB》亞契牽線會一朗 胡智為：比投球還緊張

光芒隊胡智為返台舉行記者會，會中說明拿到首勝的喜悅，與上大聯盟的心情。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕19歲展開旅美生涯，光芒投手胡智為努力5年終於登上大聯盟，今年大豐收，跟著王牌亞契（Chris Archer）學習，亞契對他照顧有加，還帶他與馬林魚老將鈴木一朗碰面小聊。

在大聯盟期間，胡智為和曾來台的亞契互動較多，亞契也是他努力看齊的前輩，從旁多看多學，有問題就請教，「Archer很照顧我，他的心態、球技和私人管理，也很值得選手們學習。」

站上最高殿堂，胡智為與眾家強打交手，對金鶯史構普（Jonathan Schoop）印象最深。胡智為9月25日對金鶯中繼1局挨1安、失1分，7局下一登板就被史構普敲二壘打，他說：「我那天狀況不錯，變化球和速度也有，可能配球有點單調吧！今年遇到的打者中，他對我來說比較難解決。」

提到還沒碰過但很想對決的打者，胡智為立刻點名鈴木一朗，他笑說，因為一朗是從小看到大的選手，締造很多不可思議的紀錄。

胡智為透露，今年作客馬林魚球場時，曾與一朗碰面，兩人用英文小聊，「我跟他說賢拜你好，打打招呼，跟他聊天滿害羞的，比投球還緊張。」

笑談一朗英文好，胡智為卻忘了對話內容，「這是Archer牽線的，我說我很欣賞一朗，他就說別害羞，帶我去找他。」他也表示，還沒想過若有機會對決，該如何解決前輩，「遇到再說吧！」

胡智為熱情活潑，和隊友相處融洽，與牛棚投手都很熟，當他穿上「WHO?」綽號球衣，杭特（Tommy Hunter）等人也愛鬧他，總是故意叫他又不看他，胡智為說：「大家都會開我名字玩笑，我樂在其中，可以拉近關係，不會因為是亞洲人就疏遠。」

光芒隊胡智為返台舉行記者會，會中說明拿到首勝的喜悅，與上大聯盟的心情。（記者陳志曲攝）

光芒隊胡智為返台舉行記者會，會中說明拿到首勝的喜悅，與上大聯盟的心情。（記者陳志曲攝）

胡智為。（記者陳志曲攝）

光芒隊胡智為返台舉行記者會，會中說明拿到首勝的喜悅，與上大聯盟的心情。（記者陳志曲攝）

光芒隊胡智為返台舉行記者會，拿著首勝球讓媒體拍攝。（記者陳志曲攝）

光芒隊胡智為返台舉行記者會，拿著首勝球讓媒體拍攝。（記者陳志曲攝）

光芒隊胡智為首勝球。（記者陳志曲攝）

大聯盟光芒隊投手胡智為（左）與寶悍運動平台總經理張運智（右）宣傳棒球營。（記者陳志曲攝）

芒隊胡智為（中）拿著首勝球與寶悍運動平台總經理張運智（右）、樂林運動行銷沈明昌（左）合影。（記者陳志曲攝）