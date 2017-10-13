LOL世界賽》中國RNG再度擊敗韓國SSG C組第一晉級八強

[1]C組小組賽畢，由中國RNG以五勝一敗取得分組第一、韓國SSG以四勝兩敗列為分組第二，兩隊雙雙晉級八強。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽小組賽12日展開C組賽事，儘管G2首場就擊敗分組龍頭RNG，但RNG本日也就只輸這場，最終在擊敗SSG後順利以五勝一敗分組第一晉級八強，SSG則是四勝兩敗以分組第二晉級，而G2最終也打出三勝三敗好戰績，這在昨日B組足以晉級，但今日是處在強敵環伺的C組，黯然退出世界賽舞台也讓「歐洲法王」Perkz及AD選手Zven都流下男兒淚。

[2]C組第四場比賽由FB對上RNG，前者選擇茂凱（Thaldrin）、古拉格斯（Crash）、星朵拉（Frozen）、崔絲塔娜（Padden）及銳空（Japone）；後者則是科加斯（Letme）、史瓦妮（Mlxg）、加里歐（Xiaohu）、汎（Uzi）與露露（Ming）。（取自Twitch）

開局下路成為對戰焦點，比賽初期雙邊輔助就各被收下一次，11分鐘下路再度開戰，原本FB想靠著多人塔殺對線雙人組，但RNG靠著快速支援打出一波0換2攻勢並吃下首條小龍，儘管FB隨後想再度嘗試下路塔殺卻又失敗，RNG再靠著對方轉線空窗連推兩塔，取得地圖優勢後也讓預示者掌握在手。

20分鐘靠著汎（Uzi）瘋狂輸出，RNG再度在中路打出1換4攻勢，直接打入高地連拆水晶兵營後回頭吃下巴龍，並採41分推帶著兵線再度來到高地上，25分鐘又打出一波0換4攻勢後順利拿下勝利，RNG這場勝利也宣告G2晉級無望。

[3]第五場比賽由FB對上G2，前者選擇茂凱（Thaldrin）、史瓦妮（Crash）、塔莉雅（Frozen）、崔絲塔娜（Padden）與露露（Japone）；後者則是科加斯（Expect）、嘉文四世（Trick）、犽宿（Perkz）、法洛士（Zven）與珍娜（Mithy）。（取自Twitch）

本場兩隊均已無晉級希望，反而打得格外無壓力，開局先看「歐洲法王」Perkz的犽宿單挑開切，而正面碰撞還是由FB取得優勢，前兩條巴龍都被FB收下，但G2卻多次守住高地，還轉頭吃下遠古巨龍展開反擊，隨後雖面臨三兵營被破、主堡差點被BD，G2都神奇守下，更在50分鐘會戰反打0換3攻勢，轉頭吃下遠古巨龍及巴龍雙BUFF，G2吹起反攻號角踏入對方高地打出0換4攻勢，最終在52分鐘逆轉獲勝。

[4]最後一場比賽由RNG對上SSG，前者選擇藍寶（Letme）、李星（Mlxg）、加里歐（Xiaohu）、崔絲塔娜（Uzi）與珍娜（Ming）；後者則是卡蜜兒（CuVee）、史瓦妮（Ambition）、星朵拉（Crown）、法洛士（Ruler）與露露（CoreJJ）。（取自Twitch）

本場攸關誰能以分組第一晉級，開局RNG就十分針對史瓦妮動向，6分鐘動員多人夾擊、耗費三個閃現卻還是沒抓下史瓦妮，9分鐘RNG想再策劃一波四夾2塔殺，但SSG支援十分迅速，只讓對方打出2換2，RNG這波攻勢失利後也讓比賽節奏回到互農期，但仍靠著轉線優勢取得較多地圖物件，預示者及小龍都拿在手中。

26分鐘雙方中路開戰，雖然由SSG率先開戰，但只能收下珍娜（Ming），自己卻死了卡蜜兒（CuVee）及法洛士（Ruler），也讓RNG拿下對方中二塔，隨後順利拿下巴龍後雙方再度交火，RNG成功打出0換2攻勢直接推倒中路水晶兵營，31分鐘再度從上路挺進高地打出一波2換4攻勢，成功拿下勝利。

C組小組賽畢，由中國RNG以五勝一敗取得分組第一、韓國SSG以四勝兩敗列為分組第二，兩隊雙雙晉級八強，歐洲G2則是三勝三敗、土耳其FB為六戰均墨，只能黯然淘汰回國。